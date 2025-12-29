Franchising gaúcho avança

Franchising gaúcho avançaO mercado de franquias no Rio Grande do Sul reafirmou sua força no terceiro trimestre de 2025,acompanhando o desempenho nacional e demonstrando vitalidade, mesmo em um cenárioeconômico desafiador. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor no Brasilmovimentou R$ 76,6 bilhões entre julho e setembro, um avanço de 9,1% em relação ao mesmoperíodo do ano anterior. No acumulado de 12 meses, o faturamento ultrapassou R$ 293 bilhões,com alta de 10,8%, consolidando o franchising como uma das engrenagens mais produtivas dovarejo e dos serviços no País. No Rio Grande do Sul, a trajetória foi semelhante: o franchisingcresceu 7,4% no trimestre, movimentando mais de R$ 4,2 bilhões e ampliando sua presença noEstado. Em número de operações, houve expansão de 1,8%, totalizando 11.092 unidades emfuncionamento entre julho e setembro.