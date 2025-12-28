Porto Alegre,

Publicada em 28 de Dezembro de 2025 às 19:09

Matriz cria para o Banrisul

Arte/JC
É da Matriz a campanha de final de ano do Banrisul, que chega embalada pela canção Felicidade, uma das composições mais celebradas de Lupicínio Rodrigues, em uma emocionante interpretação da também gaúcha Luísa Sonza. Além do comercial, a campanha contempla anúncios, mídia externa, spots de rádio, mídia digital e conteúdo, e traz o conceito “Leve para 2026 apenas o seu melhor”. Para traduzir a ideia da passagem de ano, as peças fazem uma analogia com as mudanças de casa: cada pessoa guarda em uma caixa o que levará para o novo lar, que representa 2026, reunindo os elementos que não podem faltar em suas vidas, como memórias, amores e sonhos.

