Os gestores João Rocha e José Marcolan, junto com toda a equipe da Fundação O Pão dos Pobres, reforçam que, para 2026, a destinação de recursos via Funcriança é essencial à continuidade dos atendimentos da instituição, que em 2025 completa 130 anos de história. Criada em 1895, atualmente atende 1.400 crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, por meio do Acolhimento Institucional, da Educação Integral e da Aprendizagem Profissional, além de servir cerca de 57 mil refeições mensais. A destinação do imposto devido pode ser até 29 de dezembro de 2025. Informações www.paodospobres.org.br