Prêmio de arquitetura

O complexo formado pelo Bourbon Shopping Carlos Gomes, Z Tower e UMA Corporate acaba de ser reconhecido no The International Property Awards 2025/2026, na categoria Mixed-Use Architecture, uma das mais prestigiadas premiações do setor no mundo, na etapa Central & South America Property Awards 2025/2026. O projeto também foi nomeado para representar as Américas na etapa mundial da premiação, que ocorrerá em Londres, em janeiro. Assinado pelo escritório Pedro Gabriel e Bonini Arquitetura, o conjunto une três edificações em cerca de 90 mil m², integrando comércio, gastronomia, lazer e áreas corporativas. Em cerimônia em Miami, o arquiteto Pedro Gabriel recebeu o prêmio em nome do time de profissionais envolvidos no projeto.