IEJE chega à maioridade

Com 18 anos, o IEJE – Instituto de Estudos Jurídico-Empresariais do RS realizou, em 2025, oito Encontros de Estudos, reunindo 13 palestrantes para debater temas estratégicos do cenário jurídico e empresarial. A associação sem fins lucrativos é formada por advogados, contadores e administradores e surgiu da iniciativa de profissionais gaúchos que identificaram a necessidade de um espaço permanente para estudos técnicos voltados ao desenvolvimento pessoal e profissional. Com quase três centenas de encontros promovidos, o IEJE é um dos mais atuantes do Estado, reunindo 350 integrantes permanentes de diversas cidades brasileiras e é presidido pelo advogado Wilson Barufaldi, sócio fundador do escritório Barufaldi Advogados.