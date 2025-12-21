Produção calçadista estável

Em um ano conturbado, com tarifaço dos Estados Unidos e estabilidade no mercado doméstico para calçados - com queda a partir do segundo semestre -, a indústria calçadista brasileira deve encerrar 2025 com uma produção superior a 930 milhões de pares. A projeção é da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) e representa praticamente o mesmo número de 2024 (929 milhões de pares). Além do desaquecimento no mercado interno, problema acentuado pelo aumento das importações de calçados durante o ano (+21% até novembro, em relação ao mesmo período de 2024, em volume), o setor sentiu, ao longo de 2025, os problemas relacionados às exportações.