Adega premiada do Bah

Recém-inaugurado, o Bah Bela Vista, do Grupo Press, lança uma nova carta de vinhos com mais de 80 rótulos. A curadoria valoriza grandes terroirs do mundo - como Champagne, Barolo, Brunello e Chablis -, mas dá protagonismo ao Rio Grande do Sul, com espumantes de Pinto Bandeira, moscatos e vinhos da Campanha, Serra, Litoral e Encruzilhada do Sul. A carta também abre espaço para técnicas contemporâneas que têm conquistado sommeliers e apreciadores: vinhos de fermentação integral, pet-nats, rótulos maturados em concreto, e o uso crescente de madeiras brasileiras. O movimento reforça o histórico da casa, já premiada pela Veja Comer & Beber e pela Wine Spectator.