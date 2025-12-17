Vagas de estágio no Banrisul

O Banrisul, sob a coordenação técnico-administrativa do Ciee/RS, lançou um edital para processo seletivo público de estágio. Foram disponibilizadas 316 vagas e formação de cadastro de reserva, para os cursos de nível superior (bacharelado ou tecnológico). As vagas são para Porto Alegre e Interior do Estado, em todas as cidades do RS onde há pontos de atendimento do Banrisul. Serão reservadas 10% das vagas às pessoas com deficiência, 16% para pessoas negras, 1% aos integrantes dos povos indígenas e 1% às pessoas trans.