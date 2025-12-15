A gaúcha Capacità Eventos é uma das vencedoras do Prêmio Caio 2025, considerado o mais importante reconhecimento do setor. Foram recebidos quatro troféus Jacaré, símbolo máximo de excelência em criatividade, estratégia e execução na área. O projeto Brasesul garantiu à empresa o Jacaré de Ouro. Já o Jacaré de Prata veio pelo evento Consórcio da Amazônia – COP 29. Completando o conjunto de premiações, os projetos B20 e 5º CNCTI renderam dois Jacarés de Bronze. A cerimônia ocorreu na noite de segunda-feira (08) no Pavilhão Branco do Expo Center Norte, em São Paulo.