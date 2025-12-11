Novo roteiro turístico

O complexo Blumendorf, de Nova Hartz, lançou um roteiro dominical pensado para valorizar o turismo e a experiência aos visitantes. A programação é realizada mediante reserva antecipada. Denominado Roteiro Blumendorf, o público é recebido ao som de bandinha alemã, desfruta de almoço típico na cervejaria e ainda confere atrações como carros antigos, apresentações com cavalos, passeio de trem e visitas à capela ecumênica, ao anfiteatro e ao antigo moinho. Atendendo também às demandas do fim de ano e verão. Mais em www.blumendorf.com.br.