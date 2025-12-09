VinoLab estreia no Réveillon

Com vinhos inéditos servidos direto da barrica, música ao vivo e acesso privilegiado ao tradicional espetáculo de fogos do Hotel Casa da Montanha, em Gramado, o VinoLab estreia sua festa de Réveillon. A Vino Virada 2026 oferece área exclusiva para acompanhar o Show da Virada, além de blends especiais da vinícola Amitié, criados só para a data, degustados direto da barrica. A noite conta ainda com apresentação da Cinnamon Jazz, uma das bandas de jazz mais relevantes do RS, mesa de antepastos e menu volante, em formato intimista: 21h às 1h30min. Reservas e informações; https://www.vinolab.com.br/vinovirada2026