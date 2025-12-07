O Ano da Mulher Agricultora

Mais de cem mulheres participaram na semana passada de uma roda de conversas durante o Fórum da Agricultura Familiar da Região Sul do RS, em Pelotas. Entre os principais objetivos do encontro estava a construção colaborativa de uma agenda de ações voltadas às questões das mulheres no cenário de desenvolvimento rural para o próximo ano, declarado pela ONU como o Ano Internacional da Mulher Agricultora. Reunidas em grupos de discussão sob os temas agroecologia, empoderamento e gênero, as mulheres trocaram vivências e opiniões, compartilhadas com o grande grupo. Redes de apoio à violência doméstica, informação e capacitação foram os temas definidos como prioritários para serem trabalhados com destaque na agenda de 2026.