W Gramado em essência

Com investimento de R$ 300 milhões, o W Gramado Hotel & Residences (W Gramado), o primeiro na América do Sul construído em montanhas, incorpora o design ousado, a energia vibrante e o espírito de experimentação dos W Hotels, parte do portfólio de marcas de luxo da Marriott Bonvoy. O empreendimento ocupará uma área de 20 mil metros quadrados, e inclui, além do hotel, quatro torres residenciais, que totalizarão 100 unidades. Com diferentes tipologias e metragens entre 67 m² a 178 m², os apartamentos nesta primeira fase de lançamento partem de R$ 2 milhões chegando a R$ 6 milhões. As obras do complexo iniciarão no primeiro semestre de 2026.