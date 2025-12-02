Prêmio Educação Patrimonial

A Prefeitura de Santa Tereza, na serra gaúcha, acaba de receber o Prêmio CAU/RS 2025, na categoria Setor Público, pela criação da disciplina obrigatória de Educação Patrimonial no ensino fundamental. A iniciativa, inédita no Estado, integra o currículo do 1º ao 5º ano e promove formação cidadã em um município tombado pelo IPHAN e reconhecido pela preservação da arquitetura da imigração italiana. Com aulas semanais conduzidas pela arquiteta e restauradora Patrícia Pasini, o projeto leva as crianças para além da sala de aula: aproxima o olhar do casario histórico, das tradições e do patrimônio material e imaterial da cidade, consolidando Santa Tereza como referência em políticas públicas de preservação.