Promoção BanriCap Sonhos

O Banrisul, em parceria com a Rio Grande Capitalização, está realizando a promoção Realize seus sonhos com BanriCap Sonhos, com foco no relacionamento e benefícios ao cliente. Aqueles que contratarem o produto BanriCap Sonhos, pelo aplicativo do Banco, no valor mínimo de R$ 200,00, até o dia 31 de dezembro, receberão um voucher de R$ 50,00 para assinar uma das maiores plataformas de streaming ou abater no valor da mensalidade, caso já sejam assinantes. O voucher é enviado automaticamente após a emissão do título de capitalização, para o e-mail cadastrado pelo cliente.