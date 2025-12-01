O 13º para pagar dívidas

Muitas famílias brasileiras que trabalham sob as normas da CLT aguardam com expectativaa chegada do 13º salário, uma renda extra que pode representar alívio financeiro ou, se maladministrada, novas dívidas. Conforme dados do Dieese, o 13º promove uma injeção de R$ 369bilhões na atividade econômica. Por isso, a economista e professora da Universidade São Judas,Cilene Cardoso, alerta que o comportamento mais comum dos brasileiros é usar o benefício para pagar dívidas. E, de fato, essa costuma ser a decisão mais acertada, especialmente, diante do cenário persistente de juros elevados.