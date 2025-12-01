Porto Alegre,

Observador
Affonso Ritter

Publicada em 01 de Dezembro de 2025 às 00:25

O 13º para pagar dívidas

Leia a coluna de Affonso Ritter para o Jornal do Comércio

/Arte/JC
Muitas famílias brasileiras que trabalham sob as normas da CLT aguardam com expectativaa chegada do 13º salário, uma renda extra que pode representar alívio financeiro ou, se maladministrada, novas dívidas. Conforme dados do Dieese, o 13º promove uma injeção de R$ 369bilhões na atividade econômica. Por isso, a economista e professora da Universidade São Judas,Cilene Cardoso, alerta que o comportamento mais comum dos brasileiros é usar o benefício para pagar dívidas. E, de fato, essa costuma ser a decisão mais acertada, especialmente, diante do cenário persistente de juros elevados.

