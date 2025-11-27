Pegada lança linha Sport

A Pegada, tradicional calçadista gaúcha com sede em Dois Irmãos, anuncia sua entrada no universo esportivo com o lançamento da linha Pegada Sport. Os tênis foram criados para acompanhar diferentes momentos do dia a dia, seja em rotinas casuais ou em atividades como caminhadas, corridas e academia, até momentos de lazer e ao ar livre. De acordo com a marca, a novidade já está disponível em 420 dos 1,7 mil pontos de venda no Rio Grande do Sul. Com o lançamento, a expectativa é alcançar um faturamento de R$ 50 milhões em dois anos e R$ 100 milhões em quatro anos, alinhado com as taxas de crescimento da empresa de 10% ao ano.