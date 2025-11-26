Encontro de chefs em Gramado

Neste sábado, o OCRE, no Wood Hotel, recebe a última edição do ano do WOOD com SUD. Roberta Sudbrack convida o chef Marcelo Schambeck, à frente do Capincho, para um jantar a 4 mãos que celebra técnica, afeto e a liberdade da cozinha brasileira. O menu destaca pratos como Cogumelo Juba de Leão na brasa, Sorrentino de Embutidos Brasileiros e Costela 16h. A experiência ganha profundidade com a harmonização conduzida pelo sommelier Gustavo Buske. Melhor sommelier de Águas Minerais do Brasil. Em uma proposta rara, cada prato é acompanhado não apenas por um vinho, mas também por uma água mineral escolhida a dedo, Reservas: (54) 3295-7505.