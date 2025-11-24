O direito do arrependimento

Com a chegada da Black Friday (28), milhões de brasileiros se preparam para aproveitar os descontos. Diante da alta demanda e predominância das compras online, a advogada Danielle Biazi do escritório Biazi dá algumas dicas. A primeira delas é o direito de arrependimento. “As compras à distância, muito comuns no período, sempre têm como regra prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC) a possibilidade de arrependimento em até sete dias contados da data do recebimento da mercadoria.” Esse direito pode ser exercido sem necessidade de apresentar o motivo. “A troca não está vinculada à qualidade do produto e o direito pode ser exercido imotivadamente pelo consumidor,” reforça a advogada.

Réveillon com vista ao Guaíba

Porto Alegre ganha novo destino para celebrar a chegada de 2026 com sofisticação e exclusividade. O hotel DoubleTree by Hilton anuncia com o Vista Pontal a primeira edição do Lavue Réveillon, festa que une gastronomia refinada, open bar premium e vista única ao Guaíba. Os participantes ainda têm a opção de se hospedar no hotel, garantindo conforto e segurança durante toda a celebração.

Serviços de dragagem de rios

A Associação Hidrovias RS, presidida por Wilen Manteli, solicita a Portos RS informações sobre o estágio em que se encontram os serviços de dragagem nos rios Jacuí, Taquari, Caí, Sinos e Gravataí. Tal conhecimento é necessário para que as empresas que operam no transporte hidroviário possam planejar suas atividades para 2026 e 2027.

Perini no Leilão do Chimas

A Casa Perini é uma das 12 vinícolas participantes do 4º Leilão do Chimas. Promovido pela seção gaúcha da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS), o evento ocorrerá hoje, às 19h30, na Fundação Pão dos Pobres, na Capital. A renda arrecadada será destinada ao Instituto Lance de Craque e à Fundação Pão dos Pobres, que atuam no acolhimento de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade no RS.

Cera de polietileno renovável

Distribuidora de ingredientes para os mercados cosmético e industrial, a Dinaco é a mais nova parceria da Braskem para a comercialização, no Brasil, da primeira cera de polietileno renovável do mundo. Produzida no Polo Petroquímico de Triunfo a partir da cana-de-açúcar, a cera I’m green™ bio-based apresenta pegada de carbono negativa, unindo sustentabilidade e performance ao manter as mesmas propriedades de ceras vegetais ou de abelha, além de permitir formulações veganas.

Mais eletrônicos em Canoas

Uma das empresas consolidadas no Parque Canoas de Inovação, a Novus, fabricante de equipamentos eletrônicos como sensores e controladores, prepara sua expansão enquanto se consolida como fornecedora de equipamentos para indústrias dos mais diversos setores produtivos no Brasil e, cada vez com maior relevância, no exterior. Depois de investir R$ 4 milhões neste ano na automação da produção, para 2026 já estão orçados R$ 15 milhões para expandir em até 4 mil metros quadrados sua planta industrial.

Risco de aprofundar a desigualdade

Falando na Cúpula de Líderes do G20, em Joanesburgo na África do Sul, o presidente Lula alertou para os riscos de a inovação tecnológica aprofundar desigualdades. E defendeu que nações com grandes reservas de minérios não sejam tratadas como meras fornecedoras. Para isso enfatizou a urgência de uma governança global da IA centrada na ONU...O líder brasileiro reforçou que “o que está em jogo não é só quem detém esses recursos, mas quem controla o conhecimento e o valor agregado que deles derivam”.