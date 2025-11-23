Gás do Povo para 23,9 mil

Uma das dez capitais com moradores contemplados na primeira fase da operação nacional do programa Gás do Povo, Porto Alegre terá 23.932 famílias atendidas a partir desta segunda-feira (24). A iniciativa garante a recarga gratuita do botijão de gás de cozinha (GLP 13 kg) para famílias em situação de vulnerabilidade social. A operação marca o início da expansão do programa, que pretende alcançar mais de 15 milhões de famílias até março de 2026. Com isso, o Gás do Povo se consolida como uma das maiores políticas públicas do País voltadas ao combate à fome, à pobreza energética e aos riscos associados ao uso de fontes inadequadas para cozinhar.

ESG Now, startup da gestão

A ESG Now, startup que centraliza a gestão, a implementação e o monitoramento das estratégias ESG de empresas, conquistou novo destaque no Ranking 100 Open Startups 2025, desta vez figurando na 3ª posição das ESG Techs do País. Esta é a segunda vez consecutiva que a ESG Now integra o ranking. Em 2024 a empresa se destacou na 5ª posição entre as soluções mais inovadoras do setor, e neste ano reafirma o fortalecimento da marca no ecossistema de inovação.

Quatro anos de Resolve Aí

Recentemente, a Resolve Aí Contabilidade completou quatro anos de operação. Com sede em Porto Alegre, o foco da empresa está no atendimento de médicos e odontologistas, oferecendo soluções personalizadas para a realidade de cada cliente. Liderada pelo contador Renan Keller e pelo consultor jurídico Matheus Teixeira, atende clientes de todo o País.

Mais que agenda ambiental

A sustentabilidade deixou de ser apenas uma agenda ambiental para se tornar uma estratégia concreta de produtividade, economia e competitividade. Um exemplo que ilustra o cenário é a Reach Stacker elétrica, primeira empilhadeira do tipo em operação no país, que reduz em até 76% os gastos com combustível e 42% os custos de manutenção, gerando economia anual de até R$ 180 mil por máquina. O equipamento da Heli Brasil, unidade do Grupo KMR, mostra como a eletrificação das empilhadeiras tem ganhado espaço.

O novo mirante do Caracol

O Parque do Caracol vai inaugurar dia 27 deste mês uma das atrações mais aguardadas do turismo na Serra Gaúcha: o novo Mirante da Cascata do Caracol. A obra ampliou o mirante para 1.180 m² distribuídos em três andares - antes eram 40 m². O ponto tem visão privilegiada da queda d'água e um piso de vidro que vai mexer com a adrenalina dos visitantes.

Carteira de crédito cresce 1%

O saldo da carteira de crédito total deve ter crescido 1% em outubro, com o ritmo de crescimento anual permanecendo em 10,1%, revela a Pesquisa Especial de Crédito da Febraban. O resultado do crédito de outubro mostra que o ritmo de expansão do saldo de crédito segue elevado, permanecendo na faixa de 2 dígitos, com um processo gradual de acomodação. A pesquisa é divulgada mensalmente como prévia da Nota de Crédito do BC.

Com o avanço do Pix parcelado

Com o avanço do Pix parcelado, o mercado financeiro brasileiro se prepara para uma nova virada. A modalidade, que permitirá parcelar compras diretamente no Pix, sem intermediação tradicional de crédito, representa um marco na evolução dos meios de pagamento. Enquanto isso, o Banco Central continua realizando testes para a implementação também do Pix Internacional. Mais: segundo relatório da Febraban, o Pix foi o meio de pagamento mais usado no país em 2024, somando 63,8 bilhões de transações e movimentando R$ 26,9 trilhões, um aumento de 52% em relação ao ano anterior.