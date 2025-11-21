Valor à beira d’água

Com VGV de R$ 0,5 bilhão, o Vivendas da Marina, em Atlântida Sul, está entre os empreendimentos mais náuticos do Litoral Norte gaúcho. O projeto conta com 90% das unidades à beira-lago, canais 100% navegáveis, marinas exclusivas e possibilidade de atracar embarcações direto nas residências. Serão 346 lotes de 420 m² a 683 m², e valores de R$ 630 mil a R$ 2,2 milhões. À frente estão a Velas da Marina Construção e Incorporação e a Marina Park Construtora, ambas do Grupo Marina Park. Também haverá a compensação ambiental de oito hectares e a reconstrução do acesso a Palmital, caminho que se tornará a porta de entrada do empreendimento.

Programa de Trainee 2026

A MRV, maior construtora da América Latina, está com inscrições abertas até 28 deste

mês para o Programa de Trainee 2026. As 15 vagas disponíveis são destinadas a profissionais

com até cinco anos de formação, entre 18 e 30 anos. As inscrições devem ser feitas no site da

MRV. O propósito é acelerar o desenvolvimento de jovens talentos para posições estratégicas na companhia.



Vinho Reserva Malbec

A Domno Wines, importadora do Grupo Famiglia Valduga, da Serra Gaúcha, acaba de ampliar o portfólio da linha Becas com o lançamento do Reserva Malbec, vinho que celebra o sabor das uvas malbec. Produzido na região de Mendoza, na Argentina, ele amplia as opções disponíveis no Brasil, sendo uma escolha versátil para os amantes da bebida. O diferencial está no processo de fabricação: colheita manual, fermentação controlada e maceração prolongada, resultando em um produto intenso e de alta complexidade aromática.

A indústria aeronáutica

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) )realizará no dia 26 deste mês o

Sergs Debates sobre o tema "Indústria e Inovação Aeronáutica". Serão palestrantes Cristiane

Cunha, CEO da Aeromot S/A e Fernanda Barth, secretária de Desenvolvimento Econômico,

Turismo e Eventos de Porto Alegre, com mediação de Daniela Cardeal, diretora institucional da

Sergs. O debate será realizado na sede social da entidade, na avenida Cel Marcos, 163, bairro Pedra

Redonda, das 9h das 12h.

Motor econômico no Natal

O Grande Espetáculo de Natal, que ocorre nos dias 29 e 30 deste mês, em Caxias do Sul, se consolida como importante locomotiva econômica para a Serra Gaúcha. São cerca de 250 postos de trabalho diretos, incluindo aproximadamente 100 pessoas em cena, além de técnicos, seguranças, costureiras, produtores, entre outros. Trata-se do maior espetáculo cênico- musical gratuito de Natal da região.



Empreendedorismo em foco

A 3ª edição do FLFeztival, maior evento de empreendedorismo do Sul do Brasil, ocorre no dia 29 deste mês, no Centro de Eventos da Pucrs, em Porto Alegre. Com foco em liderança, vendas e mentalidade, o encontro terá mais de dez horas de conteúdo e networking. Entre os palestrantes estão Bernardinho, referência em liderança, e Tallis Gomes, fundador do G4 Educação. Mais informações em www.flfeztival.com.br.

Data limite para negociar dívidas

Encerra no dia 30 deste mês o Mutirão Nacional de Negociação e Orientação Financeira

para o consumidor negociar suas dívidas bancárias em atraso. As negociações podem ser feitas

diretamente nos canais digitais dos bancos e pela plataforma ConsumidorGovBr, lembrando que

é preciso ter conta Prata ou Ouro. Também é possível negociar presencialmente nos Procons

participantes, até o próximo dia 28. Podem ser negociadas dívidas no cartão de crédito, cheque

especial, crédito consignado e demais modalidades de crédito contraídas de bancos.