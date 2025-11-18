Consumo de peixes cresce 8,2%

Um cenário de forte inflação nas proteínas mais tradicionais, o consumidor brasileiro vem ajustando seu carrinho de compras e ampliando o consumo de pescado. Um novo estudo da Scanntech, líder em inteligência de dados para o varejo e para a indústria de bens de consumo, revela que o volume consumido de peixes cresceu 8,2% no acumulado de janeiro a setembro deste ano. O levantamento analisou o comportamento de consumo em um período de aumento significativo do preço das proteínas. A carne bovina foi a mais impactada, com alta de quase 25%, seguida pela carne suína, que registrou 21,2% de aumento. Em contrapartida, o preço dos peixes subiu apenas 2,1% no mesmo período.

Prêmio Sabores do Sul

A gastronomia gaúcha celebra sua trajetória com a 18ª edição do Prêmio Revista Sabores do Sul, que há quase duas décadas reconhece profissionais e histórias que moldam a culinária do RS. Com o tema “18 anos de Sabores, Histórias e Conquistas”, a edição de 2025 acontece no dia 24 de novembro, no Grêmio Náutico União, e reconhecerá 300 premiados de 30 cidades.

Natura Friday

Durante o mês de novembro, a Natura vai reverter parte das vendas para projetos de impacto socioambiental. Com o tema “Sua compra faz bem para você e para o planeta”, a campanha Natura Friday acontece em todos os canais da marca — site, app, Minha Loja, TikTok Shop, lojas físicas próprias e franqueadas, além das Vendas por Relações com as Consultoras de Beleza.

Censo do Cavalo Crioulo

A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) convida para coletiva de imprensa a ser realizada no dia 3 de dezembro (quarta-feira), às 11h30min, no Restaurante da ABCCC no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). Na ocasião, o novo presidente da ABCCC, André Rosa, apresentará os dados do 1º Censo do Cavalo Crioulo no Brasil. O encontro será seguido de almoço de confraternização.

Encantar antes de vender

Como o varejo pode transformar a experiência de compra de fim de ano em conexão verdadeira? Segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC), as vendas devem crescer até 2% em 2025, mas o diferencial está no encantamento. O especialista Alexandre Slivnik, referência em excelência em serviços, explica por que "vender é consequência" e como atitudes simples — empatia, escuta e pequenos gestos — fidelizam mais do que preço. Ele também mostra como marcas tipo Disney, Apple e Starbucks criam experiências emocionais que conquistam o cliente para sempre.

Prêmio Carrinhos Agas

Reconhecida por especialistas, admirada por consumidores e desejada por varejistas, a Cooperativa Vinícola Garibaldi mais uma vez trouxe à tona esses predicados ao ser condecorada, pela 11ª vez seguida, com o Carrinho Agas. O prêmio concedido pela Agas foi entregue na noite de segunda-feira (17), em cerimônia no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, destacando a marca como o Melhor Fornecedor de Espumantes do setor de autosserviços do RS.

O franchising em cidades médias

O franchising brasileiro passa por uma transformação profunda: a expansão para municípios fora dos grandes centros. Impulsionado por cidades médias mais estruturadas, novos hábitos de consumo e a busca por serviços especializados perto de casa, o setor redesenha o mapa da beleza no país. Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (2025), as franquias já estão presentes em 69% dos municípios brasileiros, frente a 61% no ano anterior. Entre as 30 localidades que mais cresceram, 14 são polos regionais, evidenciando a força da interiorização. Hoje, essas regiões já respondem por 24% do faturamento do franchising, o equivalente a R$ 13,7 bilhões.