Ano diferenciado no calçado

O setor calçadista brasileiro está enfrentando um ano diferenciado. Foi necessário determinação da cadeia produtiva para enfrentar instabilidades desde as altas tarifas externas ao crescimento das importações. Mas, mesmo com cenário desafiador, ainda existe a expectativa de manter um incremento na produção neste ano em torno de 1,4% sobre o período anterior, engrossando a produção de 940 milhões de pares produzidos. O mercado doméstico está sendo decisivo para este crescimento de demanda, justamente o foco da Zero+, feira de calçados e acessórios, que inicia na próxima semana, de 17 a 19 de novembro, nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo.

Uma história de 45 anos

O Boulevard Assis Brasil passa a contar com uma operação da Doce Docê Café cafeteria e gelateria gaúcha com mais de 45 anos de história, e unidades em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Canoas e Porto Alegre. A marca é reconhecida pela produção própria dos seus produtos, elaborados artesanalmente em sua fábrica localizada na Serra Gaúcha. Entre as opções do cardápio, destacam-se salgados, doces, cafés especiais e gelatos que seguem a tradicional receita italiana.

As mulheres de negócios

No momento em que se celebra o Dia do Empreendedorismo Feminino – a data é lembrada em 19 de novembro –, Bento Gonçalves dá um passo simbólico e estratégico na valorização da mulher que empreende. Pela primeira vez, recebe a Convenção Nacional da BPW Brasil - Confam, entre os dias 20 e 23 deste mês, no Dall’Onder Grande Hotel. A expectativa é reunir cerca de 450 mulheres de negócios e profissionais de todo o país.

O Galeto Mamma Mia

O Galeto Mamma Mia apresenta uma novidade que promete conquistar ainda mais os apreciadores da culinária italiana: o Galeto da Mamma, um corte especial desossado que passa a integrar tanto a tradicional sequência quanto as opções de pratos à la carte e express. Essa novidade se une ao clássico galeto ao primo canto, que segue disponível no cardápio.

Só novas fragrâncias

O Boticário anuncia novidade para Coffee, submarca consolidada de perfumaria de casal. As novas fragrâncias Coffee Unique trazem uma combinação inusitada e sofisticada que une o calor do café arábica ao caramelo salgado, destacando a sensualidade e a individualidade. Além de novos olfativos, a marca de perfumaria apresenta também embalagens repaginadas, que traduzem modernidade em um design elegante e atemporal

Busca de renda extra

Nos últimos anos, especialmente após a pandemia, o número de brasileiros em busca de renda extra cresceu de forma significativa. Segundo dados do IBGE, cerca de 40% da população economicamente ativa já possui alguma atividade complementar. O avanço das plataformas digitais e o desejo por maior autonomia profissional também impulsionam esse movimento — cenário no qual as vendas por e-commerce se destacam como uma das principais alternativas de geração de renda.

Sine tem 2.754 vagas de trabalho

A partir desta segunda-feira (17), o Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza 2.754 oportunidades de trabalho, distribuídas entre diferentes áreas profissionais. Do total, 60 vagas são destinadas a pessoas com deficiência (PcD), com opções em funções como atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, operador de produção e ajudante de pátio, entre outras. Para o público geral, as oportunidades abrangem setores como comércio, serviços, construção civil, logística, saúde, tecnologia, indústria e administração. Há vagas para profissionais como ajudantes em diversas áreas, analistas, atendentes, operadores, almoxarifes, agentes de portaria, acompanhantes de idosos.