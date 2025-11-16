Construção aposta em virada

O varejo de materiais de construção mostrou sinais de evolução em setembro. Conforme pesquisa conduzida pela Juntos Somos Mais (Joint venture formada por Votorantim Cimentos, Gerdau e Tigre) em parceria com a Anamaco (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção), 36% das lojas do país registraram aumento no volume de vendas durante o mês. A melhora foi puxada, principalmente, pelas regiões Norte e Centro-Oeste, onde 49% dos lojistas relataram crescimento. Entre os segmentos, materiais hidráulicos se destacaram, com 78% dos comerciantes declarando expectativa de alta nas vendas para os próximos três meses.

Black Friday, Black Plaza

Rede Plaza de Hotéis lança em novembro sua tradicional Black Friday, Black Plaza. Trata-se de uma janela dupla de estímulo, já que a promoção chega com descontos de até 35% nas diárias e estadias válidas de 1º de dezembro de 2025 a 16 de julho de 2026. De acordo com o diretor da Rede Plaza no Brasil, Oscar Henrique Stein Schmidt, a Black Plaza ganhou a confiança dos hóspedes e vem se consolidando como um dos eventos mais esperados da rede.

Campanha do Funcriança

Fundação O Pão dos Pobres celebra 130 anos e atualmente atende 1.400 crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. A instituição está reforçando a campanha do Funcriança, constituído por doações de pessoas físicas e jurídicas, permitindo deduzir as doações, diretamente do Imposto de Renda devido, observados os limites estabelecidos pela legislação. Para apoiar, também é possível entrar em contato pelo WhatsApp da Captação de Recursos (51) 98971-9615.

Espumante Garrafa Magnum

A Vinícola Don Giovanni, de Pinto Bandeira, está lançando para os consumidores o espumante Ouro Extra Brut 160 meses em garrafa Magnum. Vai compartilhar essa novidade com um evento celebrando o momento com gastronomia, música e degustações em uma atividade que acontece no dia 29 de novembro no Nature Vinho & Gastronomia. O menu é assinado pelo chef Rafael Jacobi, show da banda Kid e set do DJ Lelê Bortholacci.

A Schmier de bergamotas

Fiel às suas origens e ao propósito de valorizar a verdadeira Schmier artesanal do Rio Grande do Sul, a Petry Sabores lançou durante a Schmierfest de Presidente Lucena, seu mais novo produto. A Schmier de bergamota (400g). O produto une o sabor cítrico típico da fruta ao carinho dos gaúchos por esse ingrediente tradicional, destacando também o trabalho dos produtores locais. O novo sabor passa a integrar o amplo portfólio da empresa.

Os 20 anos do Hotel do Sesc

O Hotel do Sesc Gramado celebra 20 anos neste mês, consolidado como referência em hospitalidade e turismo social. Premiado por 20 anos consecutivos no Travellers’ Choice do TripAdvisor, o empreendimento se destaca pela excelência no atendimento, sustentabilidade e acolhimento típico da Serra Gaúcha. São 96 apartamentos equipados, piscina aquecida, espaço pet friendly, restaurante, sala de recreação e vaga verde.

O vinho Larentis Gran Cab 500

O Larentis Gran Cab 500, um Cabernet Sauvignon Gran Reserva elaborado em microvinificação integral em barrica — um vinho raro, limitado a apenas 650 garrafas numeradas – é a verdadeira tradução do desafio, e ao mesmo tempo do orgulho em elaborar um Cabernet Sauvignon de alto nível neste terroir. Depois de uma pré-venda exclusiva aos membros do Larentis Premium Club, a novidade passa a ser oferecida ao consumidor final através da loja virtual no site www.larentis.com.br, a partir do dia 17 de novembro.