Mais mulheres no vinho

No Dia do Empreendedorismo Feminino, celebrado em 19 de novembro, o mundo do vinho ganha novas lentes para observar suas próprias mudanças. Em um setor historicamente conduzido por homens, cresce o número de mulheres que assumem posições de protagonismo, trazendo visão contemporânea, sensibilidade estética e estratégias que unem tradição e inovação. Entre elas, destacam-se três nomes presentes no portfólio da Cantu Grupo Wine, a casa das grandes marcas: Ana Lovaglio Balbo, da renomada vinícola Susana Balbo Wines (Argentina), Fabiana Bracco, da BraccoBosca (Uruguai), e Sara Bañuelos, da Bodegas Ramón Bilbao (Espanha).

O Dia Mundial do diabetes

O diabetes, uma das doenças crônicas mais comuns entre adultos em todo o mundo, é também um dos principais fatores de risco para complicações cardiovasculares, como infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e doença arterial periférica. Nesta sexta-feira, 14 de novembro, é celebrado o Dia Mundial do Diabetes, data dedicada à conscientização sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento adequado da doença.

Resultado do edital Banrisul

O Banrisul publicou, nesta quinta-feira (13), o primeiro edital de convocação referente ao concurso realizado em março deste ano para o cargo de Técnico em Tecnologia da Informação II. A lista inclui 100 candidatos aprovados nas vagas previstas, que deverão iniciar os procedimentos de admissão nos próximos meses. O presidente Fernando Lemos, ressaltou que a chegada dos novos profissionais reforça a estratégia de inovação da instituição.

Há 490 vagas de trabalho

Lançada pelo Sistema FIERGS no início de outubro a plataforma Oportunidades na Indústria (Oi) que tem cerca de 490 vagas disponíveis para inserção no mercado de trabalho. A iniciativa tem como objetivo conectar indústrias de todos os portes e profissionais de diferentes níveis de escolaridade, facilitando a divulgação de vagas, a interação e o recrutamento.

Estrada do mar será duplicada

O governo do RS vai duplicar a RS-389, mais conhecida como Estrada do Mar. O Daer irá contratar no início de 2026 a empresa que fará os estudos iniciais da obra no Litoral Norte. E o anteprojeto será realizado ao longo do próximo ano. Este estudo irá apontar o cronograma e os custos. Também existe a possibilidade de permitir que caminhões mais pesados usem a rodovia. Neste caso, a pista atual também receberá reforço.

Tráfego nas rodovias do RS

O tráfego nas rodovias do RS segue em alta e confirma a recuperação da mobilidade no estado. Em outubro de 2025, o volume de veículos nas estradas gaúchas foi 6,9% maior do que em igual mês do ano anterior, resultado puxado pelo aumento de 8,7% no fluxo de veículos leves e de 1,3% entre os pesados. O crescimento expressivo reflete, em parte, a base deprimida do período posterior ao evento climático extremo de 2024, mas também os efeitos dos investimentos e esforços de reconstrução da infraestrutura rodoviária.

Seguradora Mapfre e a COP30

A seguradora Mapfre convida jornalistas para a coletiva de imprensa on-line que vai antecipar os principais temas que a companhia levará à COP30, incluindo o lançamento de um novo seguro ambiental voltado à preservação das florestas e à integridade do mercado de carbono. O estudo analisa o impacto crescente das mudanças climáticas sobre o setor de seguros, o aumento da frequência de desastres naturais e o chamado ‘gap de proteção’, diferença entre as perdas econômicas e o que é efetivamente coberto pelas apólices.