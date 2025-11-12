Vestuário na Black Friday

A aproximação da Black Friday, que acontece oficialmente no dia 28 de novembro, já movimenta o mercado brasileiro e o interesse dos consumidores. Uma pesquisa realizada entre os dias 1º de outubro e 3 de novembro, com vistas a observar a expectativa para o período de promoções nas redes sociais, revelou que os produtos de moda e vestuário lideram o interesse entre a maioria das pessoas que pretendem gastar neste ano, com 28% do volume de menções. “Este resultado se alinha com tendências históricas do varejo brasileiro, onde o vestuário representa proporção significativa do consumo, especialmente no último bimestre.

Há outras preferências

“Ainda assim, observamos preferências diversificadas entre os consumidores”, afirma Lilian Carvalho, coordenadora do Centro de Estudos em Marketing Digital da FGV/EAESP e responsável pela pesquisa, feita em parceria com a Polis Consulting. Foram analisadas 124 mil menções ao tema e 182 milhões de impressões. Celulares e smartphones aparecem em segundo lugar, representando 22% do interesse total.

Pai do Simples Nacional

Considerado o “pai” do Simples Nacional, Guilherme Afif Domingos foi o grande homenageado na terceira edição do Encontro Nacional do Associativos, promovido pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), em parceria com a Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), nesta segunda-feira (10), na capital fluminense.

Os 15 anos da Blue Mint

Referência em experiências corporativas, a Blue Mint comemora 15 anos com nova sede, crescimento de 128,7% e chegada de grandes clientes nacionais. A celebração ocorre hoje (12) no Santander Cultural, com contribuição solidária ao Instituto Ascendendo Mentes.

Rótulos inclusivos por voz

A Alia Inclui, startup de Caxias do Sul, desenvolveu um aplicativo gratuito que utiliza inteligência artificial para ler e descrever rótulos por voz. Através da câmera do celular, promove inclusão de pessoas com deficiência visual ou dificuldade de leitura. Em parceria com a Nestlé, aplicou a tecnologia em 1.200 produtos e segue expandindo sua rede de marcas aliadas.

Novo mirante do Caracol

Com o cenário privilegiado da famosa queda d'água de 131 metros da Serra Gaúcha, símbolo da região, o Parque do Caracol, em Canela, inaugura dia 27 deste mês o novo Mirante da Cascata do Caracol. A atração vai surpreender a todos após uma obra de revitalização, que ampliou a estrutura de 40m² para mais de 1.180m² de área construída, distribuída em três andares de construção.

Lançamentos em outubro

A intenção da indústria em lançar produtos para o fim de ano está em alta em outubro de 2025, pois apresentou crescimento de 22% na comparação dessazonalizada com setembro, segundo o Índice GS1 Brasil de Atividade Industrial. Em relação a outubro de 2024, no entanto, houve queda de 34,8%, o que sinaliza menor atividade sobre igual período do ano anterior. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice recuou 12,5% e no acumulado do ano -13,8%.

Miolo Cuvée brinda o Natal Luz

Símbolo de celebração e de momentos que unem pessoas, o Miolo Cuvée, espumante oficial do Natal Luz de Gramado há mais de duas décadas, se veste de vermelho para brindar os 40 anos do maior Natal do Brasil. A parceria entre a Miolo Wine Group e o Natal Luz é uma das mais duradouras do enoturismo brasileiro, unindo duas marcas que representam o melhor da Serra Gaúcha e reforçam o vínculo da vinícola com o território, a cultura e o público que vive a experiência natalina mais famosa do país.