Reduto cultural na Zona Sul

Com mais de 3 mil m² de área verde e estruturas tombadas como patrimônio histórico, o Rancho Tabacaray — casa oficial do El Topador na zona sul da capital— se firma como um dos espaços mais disputados para eventos em Porto Alegre. A antiga propriedade da família Monteggia, berço do bairro Vila Nova, foi revitalizada em 2021 por Antônio Costaguta, que mantém a concessão por 15 anos. Com galpão de 90 anos, casa histórica de 135 anos, palco Luís Carlos Borges, parrilla, fogo de chão e capacidade para até 500 pessoas, o local movimenta a economia criativa e o turismo cultural da Capital.

Tributos nos investimentos

Referência em gestão de patrimônio para famílias empresárias, Eduardo Tellechea Cairoli, CEO da Privatto Multi Family Office, falará sobre investimento e gestão de caixa no Brasil e no Exterior no Tax Experience 2025, um dos principais eventos sobre mudanças tributárias do país. Marcado para ocorrer em SP nesta quinta-feira (13), o evento reunirá nomes de peso como o ex-ministro da Economia Paulo Guedes.

O Suporte para Pé Equino

A Mercur lança o Suporte para Pé Equino Ajustável, uma inovação nacional que amplia o acesso à reabilitação de pessoas com pé caído. O recurso auxilia a levantar a ponta do pé, movimento geralmente afetado após lesões neurológicas ou ortopédicas. Proporciona segurança e autonomia ao caminhar. Leve, discreto e confortável, conta com sistema de tração elástica ajustável que permite até quatro formas de uso, com tênis, sapato, sandália ou descalço, e reforça o compromisso da marca com a acessibilidade, o cuidado e a inovação.

A retomada da integração

Em discurso na IV Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) e da União Europeia (UE), realizada neste domingo (09), em Santa Marta, Colômbia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu o papel central dos dois blocos para uma ordem mundial baseada na paz, no multilateralismo e na multipolaridade. O presidente fez uma forte defesa da retomada da integração regional que, segundo ele, vive uma profunda crise.

O prêmio do Carrinho Agas

O presidente da Agas, Lindonor Peruzzo Junior, convida a imprensa para a divulgação dos vencedores do prêmio Carrinho Agas 2025, na sede da Associação em Porto Alegre às 14h desta quarta-feira (12). A cerimônia de premiação será no dia 17 deste mês, no Grêmio Náutico Gaúcho (GNU), da Capital. Na coletiva, Peruzzo Junior falará ainda sobre o fechamento do ano para os supermercados, entre outros assuntos tratados pelo setor.

O Barco-escola a hidrogênio

A COP30 foi palco para o lançamento do projeto JAQ Hidrogênio e do primeiro barco-escola a hidrogênio do mundo, 100% brasileiro. Idealizado pelo Grupo Náutica e com a presença do ministro do Turismo, Celso Sabino, o evento mobilizou lideranças e empresários no domingo (08). O projeto, que tem parceria com empresas de peso como a GWM, o Itaipu Parquetec, a Heineken e a Artefacto, coloca o Brasil na liderança da transição energética e da descarbonização marítima global.

Sacola do Zaffari e Bourbon Card

Os clientes dos cartões Zaffari Card e Bourbon Card já podem retirar, com exclusividade, a nova edição da aguardada sacola retornável. O brinde está disponível em todas as lojas Zaffari e Bourbon, enquanto durarem os estoques. A entrega das sacolas exclusivas é uma iniciativa anual do Grupo Zaffari, que reforça a valorização dos clientes e o compromisso da companhia em oferecer benefícios que unem sustentabilidade, conveniência e relacionamento.