Colorido, vibrante e maduro, o Bah chega à maturidade reafirmando seu papel como vitrine da cozinha afetiva do Rio Grande do Sul. A nova casa, que inaugura nesta terça-feira, dia 4/11, junto ao Bourbon Carlos Gomes, celebra a maturidade de um ícone. O projeto das arquitetas Evelise e Natasha Tellini Vontobel traduz o território gaúcho em tons terrosos, pedra, palha e madeira, com design autoral e atmosfera acolhedora. No cardápio, assinado por Carla Tellini, tradição e inovação se encontram — do carreteiro e da costela ao arroz de forno com bacalhau e ao mil-folhas de abóbora. Um manifesto da gastronomia gaúcha em forma de casa.

Grupo Press multimarcas

O novo Bah integra o portfólio do Grupo Press, o maior grupo gastronômico multimarcas do Sul do país. Ao seu lado, estão ícones como o Press Café — que também estreia uma unidade de franquia no mesmo endereço —, além do Ô Xiss, A Cantina do Press, Presstisserie, Press Bar Restaurante e Press do Cais, somando 18 operações no Rio Grande do Sul. Uma constelação de marcas que traduz a força, a diversidade e o protagonismo da gastronomia gaúcha.

Safira inicia Black Friday

A partir desta terça-feira, dia 4, a joalheria e ótica Safira dá início à sua Black Friday 2025 durante todo o mês de novembro, em todas as lojas físicas e no site oficial, oferecendo descontos de até 60% em uma ampla seleção de joias, relógios, armações e óculos de sol. A campanha é uma das mais aguardadas do ano e uma oportunidade para antecipar os presentes de Natal em condições especiais.

RS empregos com carteira

O Rio Grande do Sul registrou a abertura de 3.890 empregos com carteira assinada em setembro e chegou ao saldo de 78.452 novos postos formais no acumulado dos nove primeiros meses de 2025. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados no dia 30 de setembro, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Higra 25 anos

A Higra, empresa de tecnologia gaúcha que tem em seu portfólio de produtos as bombas anfíbias como carro-chefe, além de aeradores e misturadores para tratamento de efluentes, bombas submersas e turbogeradores anfíbios para geração de energia limpa, completou 25 anos de atuação em outubro. Além da data, a indústria teve outro motivo de comemoração: o crescimento de 20% no seu resultado em 2025 - até outubro, comparado com o mesmo período do ano passado. Encerrando o ano com a performance, o faturamento será o maior da sua história, ultrapassando os R$ 200 milhões.

Projeto Mão Amiga Natal

Neste Natal, a magia acontece quando alguém escolhe fazer a diferença. Com esse propósito, o Projeto Mão Amiga dá início a sua campanha solidária “Doe um presente e espalhe esperança”, com o objetivo de garantir que cada uma das 320 crianças atendidas pela iniciativa receba um presente especial na celebração natalina deste ano. A ação culminará em uma grande Festa de Natal no dia 14 de dezembro, reunindo as famílias beneficiadas pelo Projeto em um momento de confraternização, alegria e fé.

Miolo duas medalhas Gran Ouro

A Miolo Wine Group vive um momento histórico. Com duas Medalhas Gran Ouro conquistadas neste mês de outubro — uma no Canadá e outra no Uruguai —, a vinícola reafirma seu protagonismo na construção da imagem do vinho brasileiro no exterior. O reconhecimento, concedido por dois dos mais respeitados concursos internacionais das Américas, coroa um trabalho de quase quatro décadas de dedicação à qualidade, à pesquisa e à valorização dos terroirs nacionais. As conquistas foram alcançadas pelos rótulos Miolo Lote 43 e Miolo Vinhas Velhas Tannat, ambos da Safra 2022, que expressam a força e a autenticidade dos terroirs do Vale dos Vinhedos e da Campanha Central.