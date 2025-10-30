O mercado imobiliário gaúcho está abandonando a burocracia do fiador em favor de garantias locatícias inovadoras. A tendência nacional ganha força no RS, onde a fintech CredAluga — parceira das imobiliárias para soluções de aluguel — já gerencia mais de 3 mil contratos. Esse volume faz da empresa a maior na oferta dessas garantias na região e representa 10% do seu total de contratações no país. A adesão às soluções Fiança Locatícia CredAluga e Fundo CredAluga sinaliza que imobiliárias do estado veem a inovação como estratégia de evolução. A migração para esses modelos promove processos mais ágeis.

Missa de Finados em Guaíba

O Cemitério Municipal de Guaíba (RS) sediará Missa de Finados no dia 2 de novembro. A cerimônia terá início às 8h30min e durante a celebração será prestada homenagem especial aos ministros que se dedicaram ao trabalho das exéquias. Ao final da missa, em encerramento simbólico, um helicóptero sobrevoará o local e realizará uma chuva de pétalas de rosas em gesto de respeito e carinho a todos os falecidos ali sepultados.

Vagas de estágio na Gerdau

A Gerdau está com 25 vagas abertas no Rio Grande do Sul para o programa de estágio G.Start. As vagas disponíveis são voltadas às cidades de Charqueadas, Porto Alegre e Sapucaia do Sul. As inscrições devem ser feitas pelo site e são válidas até 15 de novembro. Para se inscrever, é necessário que os candidatos e candidatas estejam matriculados em cursos de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo.

Cenários econômicos Brasil

A CIC Caxias realiza na próxima segunda-feira (3) mais uma edição da reunião-almoço, desta vez com o tema “Cenários econômicos do Brasil”. O evento, uma iniciativa da Diretoria de Planejamento, Economia e Estatística, terá a participação dos economistas Giovani Baggio, economista-chefe da Fiergs, e Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, que apresentarão suas análises sobre o momento econômico brasileiro e as perspectivas para os próximos meses.

O sucesso das PPPs no Brasil

O modelo de Parcerias Público-Privadas (PPPs) consolidou-se no Brasil em um contexto de retração da intervenção estatal na economia e de escassez de recursos públicos para investimentos em infraestrutura. Diante das crescentes demandas sociais e do reduzido espaço fiscal, os governos passaram a recorrer à iniciativa privada para viabilizar obras e serviços essenciais, estabelecendo um arranjo cooperativo de longo prazo entre os setores público e privado.

Bom ambiente de trabalho

O CIEE-RS foi reconhecido como uma das 50 melhores empresas de médio porte para trabalhar no RS, segundo o ranking regional do Great Place to Work (GPTW) 2025. Ele alcançou a 26ª posição, resultado divulgado na noite da terça-feira (28), durante cerimônia de premiação. “Esse reconhecimento reflete a força da nossa cultura organizacional e o compromisso diário de todos os colaboradores em promover um ambiente de trabalho ético, colaborativo e voltado ao desenvolvimento de pessoas”, destaca o CEO Lucas Baldisserotto,

Feirão de empregos para Cadúnico

A Prefeitura municipal de Sapucaia do Sul vai promover na próxima segunda-feira (03) o primeiro feirão de empregos voltado a beneficiários do Cadastro Único (Cadúnico), das 8h às 17h no Centro Administrativo Primavera (rua Manoel Serafim, 905). São 300 vagas para todos os níveis de escolaridade. Os candidatos devem comparecer ao local munidos da Carteira de Trabalho e CPF. Durante o evento, haverá também um guichê para elaboração e atualização de currículos.