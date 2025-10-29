Cartas inspiradoras

O livro “Olá, Corajosa! 99 Cartas de mulheres empreendedoras para incentivar e engrandecer sua jornada”, organizado por Iva Cardinal, da Confraria do Batom, apresenta um formato inovador: cartas escritas por empreendedoras para inspirar outras mulheres. Pioneiro na diversidade de perfis, de jovens de 14 a 84 anos, de microempresárias a líderes de grandes negócios, o novo volume será lançado em 17 de novembro, na Plaenge, em Porto Alegre. A obra traz cartas de Alessandra Montagne, da Tempero de Paris, Izabelle Gindri da BIOMeds Brasil e Sonia Hess, da Dudalina S/A. A renda será revertida ao Núcleo Porto Alegre da ONG Mulheres do Brasil e ao Instituto Ascendendo Mentes.

A arte no cartório Castellan

O Espaço Cultural Castellan, idealizado pela tabeliã Jenifer Castellan de Oliveira, abre sua 12ª exposição no dia 4 de novembro, em São Leopoldo. "Resistência Alada" tem obras da artista visual Suzane Wonghon, com a curadoria de Viviane Possa. O evento começa às 18h30min, no Cartório Castellan e terá apresentação da flautista Ana Carolina Bueno e bate-papo com a advogada ambiental, Marília Longo do Nascimento.

O capital humano em pauta

A diretora de RH da Picadilly, Sabrina Jenisch, o diretor regional do GPTW, André Bersano, e o head de Marketing da Ox, Leonardo Scherer, são os painelistas do 1º Business Talks, promovido pelo escritório Fernandes Machado Business Law, nesta quinta-feira, no Instituto Ling. O evento marca o lançamento da 2ª edição da revista Business Talks, focada em direito empresarial e negócios, assinada pela República – Agência de Conteúdo. A revista está disponível gratuitamente no site fernandesemachado.com.br.

A preparação do Enem 2025

Está chegando a hora do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2025 que será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro, e reunirá milhões de jovens em busca de vagas no Ensino Superior. Atenta à importância desse momento para os alunos de Gramado, a Câmara Municipal, por meio da Escola do Legislativo Ivo Bezzi, promoveu um curso preparatório gratuito de redação, realizado nos dias 11, 18 e 25 de outubro.

Tecnologia para os pecuaristas

O ‘Cowbot’, ferramenta da JBS para consultas via WhatsApp sobre a situação socioambiental de propriedades rurais da cadeia de fornecimento dos pecuaristas, já realizou mais de 30 mil análises em um ano desde o lançamento. Com média de 92 consultas por dia útil, a plataforma gratuita se consolida como aliada na gestão socioambiental da cadeia de fornecimento, fortalecendo a rastreabilidade e a sustentabilidade na pecuária brasileira.

Varejo automotivo e inovações

Na Transposul 2025, segunda maior feira de logística e transportes do país, o destaque foi para o papel estratégico do varejo automotivo na criação de inovações. Empresas como a Priority Componentes Automotivos mostraram que o avanço tecnológico em freios e sistemas depende da adaptação das peças básicas - prova de que o futuro da mobilidade começa nas prateleiras das lojas especializadas.

Mostra de Ciência e Tecnologia

Jovens pesquisadores de 14 países e de 21 estados e o Distrito Federal querem fazer do mundo um lugar melhor através de seus projetos apresentados na 40ª Mostratec – Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia. Ela acontece em Novo Hamburgo-RS, no Centro de Eventos da Fenac, até quinta, 30 de outubro, das 13h30min às 21h, com entrada franca. O evento é considerado o maior do gênero na América Latina e sua organização é feita pela Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha.