A força do Norte gaúcho

A edição de ontem do Jornal do Comércio trouxe a publicação de mais um capítulo do Mapa Econômico do RS. Desta vez, foi abordada a Região Norte do Estado, que reúne 11 Conselhos Regionais de Desenvolvimento (microrregiões chamadas de Coredes) e 221 municípios. Trata-se de uma área em franco crescimento, com avanços maiores em PIB, população e vagas formais de trabalho. Tem cadeias produtivas diversificadas, e ganha impulso especialmente com a industrialização de grãos. Além da produção de biocombustíveis, também avança no setor de serviços e na construção civil, especialmente em Passo Fundo, Erechim e Santa Rosa. Vale a pena ler e até guardar para consulta o especial do JC.

Café produção e consumo

O Brasil é o maior produtor de café do mundo, com safra estimada em 55,67 milhões de sacas de 60 kg em 2025, expansão de 2,7% sobre o ano anterior, segundo a Conab. No consumo, a liderança é da Região Sudeste, responsável por 41,7% da demanda. Destaque à Go Coffee, referência em cafés especiais, nascida em Curitiba (PR), em 2017, e presente em todos os estados. Hoje ela soma 550 unidades, entre operações abertas e contratos fechados.

Lei da Escola Sem Partido

O Tribunal de Justiça considerou inconstitucional a Lei da Escola Sem Partido, aprovada pela Câmara Municipal no fim do ano passado. A lei já estava suspensa desde fevereiro, após liminar obtida pelo Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa). No TJ, o desembargador Heleno Saraiva considerou que as Ações Diretas de Inconstitucionalidade movidas pelo Simpa e pelo PSOL eram procedentes.

A inflação projeta 4,56%

A estimativa do mercado financeiro do Brasil para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – considerado a inflação oficial do País – passou de 4,70% para 4,56%, em 2025. A previsão foi publicada no Boletim Focus desta segunda-feira (27), pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC), com a projeção de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos do País.

Mais novidades no agro

A Fazenda Santo Amaro, em Muitos Capões, reuniu ontem um público qualificado de produtores e especialistas do agronegócio, durante o Dia de Campo SCV. O evento teve como foco a apresentação de novas cultivares de trigo e aveias, com ênfase na Agricultura Regenerativa. Pedro Basso, CEO da Sementes Com Vigor, destacou a importância de práticas sustentáveis para garantir a resiliência das lavouras diante das mudanças climáticas.

O Cresol Instituto 20 anos

Fundado em 2005, o Cresol Instituto nasceu para fortalecer o cooperativismo como ferramenta de desenvolvimento humano e comunitário e é com esse propósito que celebra 20 anos de atuação. O Cresol Instituto tem a missão de transformar os valores do cooperativismo em ações práticas e formar novas lideranças. Sua atuação acontece em frentes importantes para a vida de seus cooperados e comunidades, oferecendo conhecimento em educação financeira, cooperativismo e empreendedorismo.

Guaíba tem a maior expansão do RS

Guaíba vive um momento histórico na economia gaúcha. Segundo o Panorama Econômico de Guaíba 2025, o município registrou o maior crescimento no Estado, com alta de 63,7% no Valor Adicionado Fiscal (VAF) — alcançando R$ 16,6 bilhões e ocupando a 4ª posição entre as maiores economias do RS. O levantamento também aponta a liderança estadual em cinco atividades econômicas, incluindo fabricação de celulose, fibras sintéticas e serviços industriais, além de posições de destaque no comércio e na construção civil.