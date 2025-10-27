Autenticidade que inspira

Com investimento de R$ 250 milhões, o Nest Mountain Lodge, em Gramado, tem localização estratégica, no Centro da cidade, em uma área privilegiada, em meio ao verde. Unindo natureza, conforto e autenticidade, o empreendimento, no modelo de propriedade compartilhada, conta com 106 unidades, e frações partindo de R$ 250 mil para os apartamentos e de R$600 mil para as coberturas. As obras, que começam em 2026, com estimativa de entrega da primeira fase em 36 meses a partir do início da construção, vão gerar 600 postos de trabalho, e reafirmam o compromisso da incorporadora Ownerinc, à frente do residencial, com o desenvolvimento regional sustentável.

O Plano Brasil Soberano

O Rio Grande do Sul é um dos estados com maior volume de contratações de crédito no âmbito do Plano Brasil Soberano, iniciativa do governo federal operada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Desde a abertura do protocolo para pedidos de financiamento, em 18 de setembro, empresas gaúchas já tiveram R$ 910 milhões em crédito aprovados, segundo dados levantados pelo banco até 22 de outubro.

Painel no Hospital Geral

O Hospital Geral de Caxias do Sul inaugura amanhã um painel em homenagem aos doadores não anônimos da Campanha Todos pelo Geral. A iniciativa, que começou em 2020, arrecadou mais de R$ 42 milhões para obras em 543 colaborações. O painel será ilustrado com tijolos que remetem à obra que permitiu ampliar a capacidade hospitalar, e cada um receberá uma placa dourada com o nome do doador.

O Imposto de Importação

Aumentou de 13% para 38% o total de consumidores que desistiram de comprar em sites internacionais por causa do custo com o Imposto de Importação. É o que destaca a pesquisa Retratos do Brasil, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) à Nexus, e divulgada ontem. O levantamento compara dados sobre hábitos de consumo da população em maio de 2024 com outubro de 2025.

O presidente Lula otimista

Um dia depois de se reunir com o presidente dos EUA, Donald Trump, em Kuala Lumpur, na Malásia, o presidente Lula demonstrou otimismo, nesta segunda-feira, em relação a uma solução célere para as questões envolvendo tarifas impostas às exportações brasileiras por parte dos EUA. “Logo, logo não haverá problema entre EUA e Brasil. O que interessa numa mesa de negociação é o futuro, é o que você vai negociar para frente. A gente não quer confusão, a gente quer negociação”

Mercado Livre e Casas Bahia

O Mercado Livre e o Grupo Casas Bahia anunciaram uma parceria que permitirá a venda de produtos da varejista, como eletrodomésticos, eletrônicos e móveis, diretamente na plataforma de e-commerce a partir de novembro. A iniciativa transforma o marketplace latino-americano no principal canal para esses itens, enquanto a varejista continuará responsável pela logística dos produtos de grande porte.

Reforma Administrativa em pauta

Com um relatório superior a 500 páginas em mãos, o Congresso Nacional tem material sólido para avançar no escopo de uma Reforma Administrativa. O texto, fruto de debates entre a Câmara, autoridades, empresas e a sociedade civil organizada - mais a mobilização, também, de 100 entidades encabeçadas pela FecomercioSP -, oferece caminhos para apreciar, discutir e votar a reforma. Na pauta, a oportunidade de iniciar um debate relevante sobre a qualidade do gasto público. Aliás, uma PEC foi protocolada na noite de sexta-feira, na Câmara dos Deputados, com este objetivo.