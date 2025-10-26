Agas e a reforma tributária

O escritório Terra Machado Citolin Advogados assumiu oficialmente a assessoria jurídica da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), na nova gestão da entidade, que tem à frente o empresário Lindonor Peruzzo Júnior. Um dos objetivos do presidente da organização com a contratação é preparar os supermercadistas para o complexo tema da reforma tributária, uma das especialidades do escritório, que, inclusive, estará presente na Convenção Regional da instituição no Litoral Norte Gaúcho, na praia de Tramandaí, em 28 e 29 deste mês. Em seu estande, receberá empresários para discutir estratégias em temas tributários, fiscais e societários.

Uêvo vive outubro intenso

A Uêvo, de Salvador do Sul, vive um outubro intenso. Patrocina o torneio Beach Tennis & Friends em Porto Alegre dia 25 e apoia a Corrida Mais Movimento em Bom Princípio no dia 26. Com a Naturovos, participa da AGAS Litoral nos dias 28 e 29. E encerra o mês em São Paulo com o lançamento da Uêvo Academy. Trabalhando com suplementos alimentares, a Uêvo completa oito meses de atividades no País neste mês.

Parlamento + empreendedor

No dia 31 deste mês, Santa Maria será palco da primeira edição regional do Programa Parlamento + Empreendedor, uma iniciativa do Sebrae RS que tem como objetivo fortalecer a atuação das Câmaras de Vereadores na defesa e no desenvolvimento regional por meio do fortalecimento das micro e pequenas empresas (MPEs). O programa propõe aproximar o poder legislativo municipal das pautas estratégicas ligadas ao empreendedorismo, à inovação e à geração de empregos nos municípios gaúchos.

UnidaSul na Agas Litoral

A UnidaSul participa da Agas Litoral 2025, nos dias 28 e 29 deste mês, em Tramandaí (RS). O estande destaca a CBS Alimentos, marca própria da holding gaúcha que é referência no RS, a DecSul, distribuidora de cosméticos, e a SupriCerto, que atende demandas do atacado e do varejo.

O Festival Nós de Impacto

O Living 360º da Pucrs será palco nesta terça-feira do Festival Nós de Impacto, um evento dedicado a conectar estudantes, organizações sociais e a comunidade universitária em um espaço de aprendizado, diálogo e inspiração. Realizada pela Fundação Irmão José Otão (FIJO) e pelo Pucrs Carreiras, a iniciativa contará com estandes personalizados das instituições participantes, que vão apresentar projetos, compartilhar histórias de impacto e dialogar sobre oportunidades de estágios e carreira no terceiro setor. A participação é aberta ao público e gratuita.

Vinicultura no Divisa resort

O Divisa Experience Resort, em São Francisco de Paula, amplia sua imersão na vinicultura com a “Hora do Vinho”, encontro que reúne vinícolas da Serra Gaúcha para degustações, harmonizações e bate-papos sobre produção. Com agendas realizadas quinzenalmente aos sábados e ocasionalmente às sextas, a iniciativa reforça o vínculo do resort com o enoturismo sustentável, valorização da cultura da região e parceria com produtores locais.

As apostas esportivas no Brasil

O crescimento explosivo das plataformas de apostas esportivas no Brasil deixou de ser um fenômeno marginal para virar tema central de análise econômica. Longe de representar mera diversão, o mercado das bets já movimenta cifras gigantescas e produz efeitos diretos sobre o consumo, o endividamento e o equilíbrio financeiro das famílias. Em 2023, o volume apostado foi estimado entre R$ 60 bilhões e R$ 100 bilhões, e, em 2024, as transferências via Pix para casas de apostas foram de R$ 21 bilhões por mês, segundo o BC.