Expansão ao mercado mineiro

O Grupo VOW, especializado em inteligência tributária para o setor alimentício, está ampliando a presença nacional com a chegada a Minas Gerais. Com quase 10 anos de atuação, a consultoria já recuperou mais de R$ 1 bilhão em tributos pagos a mais ou indevidamente por cerca de mil empresas em todo o país. Sediado em Porto Alegre, com unidades em São Paulo e Brasília, o grupo mantém consultores em sete estados. O movimento de expansão reflete o crescimento acelerado: apenas neste ano, a empresa teve aumento de 120% no faturamento e projeta alcançar R$ 100 milhões anuais nos próximos cinco anos.

O Encontro sobre os Fundos

No Dia da Democracia, comemorado em 25 de outubro de 2025, a Fundars realiza, no Hub do Projeto Pescar do shopping Total, em Porto Alegre, o I Encontro Estadual sobre Fundos dos Conselhos. Idealizada pela promotora de Justiça Janine Soares, a iniciativa reúne representantes e profissionais do terceiro setor. Entrada gratuita. A atividade prevê a elaboração de uma carta com sugestões apresentando aprimoramentos sobre fundos.

Aula de primeiros socorros

Estudantes de Sapucaia do Sul participaram, nesta quarta (22), de aula prática de primeiros socorros. A atividade integrou o Curso Agente Mirim de Defesa Civil e contou com a participação de agentes da Defesa Civil e integrantes do Corpo de Bombeiros de Sapucaia do Sul. Durante o encontro, alunos das escolas Hugo Gerdau, Primo Vacchi e Otaviano Silveira receberam orientações sobre como agir em casos de incêndio e acidentes domésticos, aprendendo técnicas básicas de prevenção e atendimento inicial.

Prêmio Aberje para Gerdau

A Gerdau conquistou duas categorias regionais do Prêmio Aberje na categoria 'marca', na região do Espírito Santo e Rio de Janeiro, com o case 'O aço é pop: os óculos de aço que uniram a Gerdau à Chilli Beans no Rock in Rio”, e na categoria “Memória Organizacional”, na região Sul, com o case “Moldados como aço: 124 anos de Gerdau contados nas telas”.

Insights Harvard a empresas

Movergs e Sindmóveis promovem palestra com o CEO da BetaHauss, Felipe Beck, que já ajudou gigantes como Dell, Sicredi, iFood e Stihl a fortalecerem resultados. O especialista apresentará insights de Harvard para empresas que desejam construir uma estratégia sólida para 2026. Dia 29 de outubro, às 8h30, na sede das entidades. Inscrições antecipadas pelo site das entidades (gratuitas para associados, R$ 50 para não associados).

Os vinhos do Rio de Janeiro

Pela primeira vez a capital gaúcha será sede de uma degustação com vinhos de 5 diferentes vinícolas da Serra Fluminense, uma das novas regiões vitivinícolas do País. São elas: Inconfidência, Tassinari, Família Eloy, Fattoria Vinhas Altas e Casa Antunes – todas produzindo a partir do Sistema da Dupla Poda. Será no Instituto Ling na próxima terça-feira, 28 deste mês, às 19h. E o consultor enológico de várias delas, Mário Lucas Ieggli, vai conduzir o evento, organizado pelo Brasil de Vinhos. Ingressos pelo site do Instituto Ling.

Capão da Canoa boom imobiliário

Capão da Canoa vive um boom imobiliário, com aumento de 23% nas transações imobiliárias no primeiro semestre de 2025 em relação ao ano anterior, segundo o Sinduscon Litoral Norte. O município soma mais de 50 condomínios fechados e atrai cada vez mais moradores e investidores. Um dos destaques dessa fase é o Scenario, da Pioner Empreendimentos, com 200 casas assinadas e VGV de R$ 450 milhões, reforçando o status da cidade como referência em imóveis de luxo na região.