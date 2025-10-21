Unicred União na COP30

A Unicred União é uma das cooperativas brasileiras selecionadas para representar o cooperativismo nacional na COP30, que será realizada em Belém (PA), de 10 a 21 de novembro de 2025. O case escolhido é o “Projeto integrado de energia renovável: microusinas e intercooperação”, que apresenta a experiência da cooperativa na geração própria de energia solar para abastecimento de suas agências. Integrante do Sistema Unicred, a Unicred União investiu em duas microusinas solares no Oeste catarinense há três anos. Hoje, todas as suas 30 agências, de Santa Catarina e Paraná, são abastecidas com energia renovável.

A interiorização da Fiergs

Nesta quinta-feira (23), o Sistema Fiergs vai realizar novas ações do projeto Rota Fiergs, desta vez em Santa Cruz do Sul. A iniciativa criada na gestão do presidente Claudio Bier promove a interiorização da entidade para fortalecer a atuação junto às indústrias de todo o estado. Será a partir das 11h30, no Hotel Águas Claras, reunindo representantes da entidade, lideranças empresariais, sindicatos e gestores públicos para debater as demandas da região.

Especialização com desconto

Até o dia 30 deste mês, profissionais registrados no Conselho Regional de Administração do RS (CRA-RS) podem se inscrever com 85% de desconto no curso de especialização Lato Sensu de Inteligência Artificial nos Negócios, modalidade EAD, na Feevale. Contudo, é necessário que os profissionais de Administração estejam devidamente registrados e em situação regular junto ao CRA-RS.

Pacto pelo Código Florestal

Em um esforço conjunto para dar escala à implementação do Código Florestal, uma das políticas ambientais mais relevantes do país, organizações de diferentes setores realizarão, nesta quinta-feira, em Brasília (DF), o evento "Pacto pelo Código Florestal". O encontro reunirá representantes do governo federal e de estados, de frentes parlamentares e do Judiciário, da sociedade civil e do setor privado e financeiro. O objetivo é assumir um compromisso por uma agenda comum e definir diretrizes para impulsionar, em larga escala, os principais instrumentos da lei.

Preços de hortaliças em queda

Preços das hortaliças mais consumidas nos principais mercados atacadistas do país registraram queda. Alface, batata, cebola, cenoura e tomate ficaram mais baratos em setembro, quando comparados com os valores de agosto. A maior queda foi verificada para a alface, com redução de 16,01% na média ponderada das cotações, explicada pela boa oferta da folhosa nos mercados. É o que mostra o 10º Boletim do Prohort, divulgado nesta terça-feira (21) pela Conab.

Dois pódios gaúchos em Roma

A Soul Pizza, de Porto Alegre, conquistou dois pódios no Pizza World Cup em Roma, em outubro de 2025: 2º lugar nas categorias Focaccia e Nation Team. Com apenas cinco anos, a pizzaria da zona sul se firma entre as melhores do mundo. Liderada pelo chef Rodrigo Hennemann, abre nova unidade delivery na Rua Dom Pedro II, ampliando o sabor premiado da capital gaúcha.

O churrasco como estratégia de marca

O Piquete El Topador 2025 reuniu mais de 3,5 mil pessoas em 18 eventos no Rancho Tabacaray, consolidando-se como um hub de cultura, gastronomia e negócios de experiência. Idealizado por Antônio Costaguta, o projeto somou 45 artistas, 150 horas de fogo aceso e 250 crianças em ações sociais. Com parceiros como Iesa, Salton, LG e Baden Baden, alcançou 19 milhões de visualizações nas redes sociais e firmou-se como case de economia criativa e marketing cultural 360°. Que venha 2026.