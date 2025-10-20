Garibaldi para o Sudeste

Uma das marcas de espumante que mais vende no Brasil (Líderes de Vendas, da Abras), a Cooperativa Vinícola Garibaldi embarca para Minas Gerais para articular, na Superminas Food Show, a sua expansão no mercado do Sudeste. As estratégias para isso incluem a apresentação de um mix com rótulos exclusivos, lançamentos especiais e bebidas premiadas, além de sua linha zero álcool, entre os dias 21 e 23 de outubro. A região sudeste representa 26% do faturamento da quase centenária cooperativa, cuja produção de uva envolve 470 cooperados de 270 famílias de pequenos agricultores em mais de 15 municípios da Serra Gaúcha, que transformaram o terroir local em sinônimo de excelência e autenticidade através da elaboração de sucos, vinhos e espumantes reconhecidos nacional e internacionalmente.

Autoprodução de energia

A EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico brasileiro, e 38 franqueados do Sistema McDonald’s firmaram contrato para a autoprodução de 7 MWm de energia solar, durante 12 anos, para atender à demanda de 156 unidades da marca no Sudeste e Sul do país. O projeto inclui restaurantes, cafés e quiosques de sobremesa localizados em Minas Gerais, Paraná, SC, Rio de Janeiro, RS e São Paulo. A energia é gerada na Usina Novo Oriente, maior complexo solar fotovoltaico do estado de São Paulo. Localizado em Ilha Solteira (SP).

Láurea Engenheiro do Ano

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul escolheu os nomes dos profissionais que receberão a Láurea de Engenheiro do Ano de 2025. Pela Área Pública, o eleito é o engenheiro civil Rogério Baú, secretário adjunto da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura; pela Área Privada, será distinguido o engenheiro civil Gustavo Navarro, Diretor de Engenharia da Cyrela Goldsztein Empreendimentos Ltda. e a Homenagem Especial será atribuída ao Conselheiro da Sergs Luiz Inácio Sebenelo. A entrega da Láurea ocorrerá em 11 de dezembro de 2025.

A Sinoscar selo padrão A

Braço Chevrolet do Grupo Sinosserra, a Sinoscar foi reconhecida novamente com o selo “Padrão A”, premiação máxima concedida pela General Motors (GM) que avalia indicadores de qualidade e excelência atingidos por suas revendas. Para receber a certificação, cada loja da marca passa por uma avaliação que considera critérios globais da montadora, que vão desde o design e a infraestrutura das unidades até índices de satisfação do cliente, qualidade de atendimento e performance em vendas.

Iluminador Corporal Inédito

O Boticário lança Nativa SPA Orquídea Lumière, linha de cuidados corporais que proporciona luminosidade por até 10 horas, ao associar o uso inédito do iluminador corporal ao creme perfumado corporal. A novidade traz o poder misterioso e inebriante das orquídeas, por meio de uma fragrância prolongada, marcante e floral. A formulação apresenta o exclusivo bioéster de quinoa, que estimula a produção de colágeno em até 77%.

Um novo espaço no Pão dos Pobres

O Pão dos Pobres de Santo Antônio acaba de ganhar um novo espaço. O grupo Arquitetos Voluntários projetou uma sala multissensorial pioneira. Com capacidade para 147 pessoas, pensada para transformar o contraturno em uma experiência de socialização e estímulo ao desenvolvimento humano. A ação está integrada ao calendário comemorativo dos 130 anos da instituição. Será inaugurado oficialmente no dia 24 de outubro de 2025, às 9horas. A sala está localizada junto ao prédio histórico da instituição, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre.