Novo parque eólico no RS

A Tecnova, empresa gaúcha especializada na construção de subestações de energia, conseguiu concessão de licença ambiental prévia para a instalação do Complexo Eólico Pedreira, no município de Dom Pedrito, Região da Campanha. O empreendimento, orçado em R$ 1,5 bilhão, será construído em uma área de 15 mil hectares, localizada na zona rural. O projeto, que irá gerar de 100 a 200 postos de trabalho, agora aguarda autorização para o início das obras. Ao todo, serão 60 aerogeradores, com potência de 300 megawatts (MW). Fundada em 1983, a Tecnova está em pleno crescimento, com previsão de dobrar de tamanho até 2030.

As tarifas reduzem déficit

As novas tarifas comerciais impostas pelo presidente Donald Trump estão provocando uma reviravolta significativa nas contas públicas americanas. Conforme o Escritório de Orçamento do Congresso (CBO, na sigla em inglês), as medidas devem reduzir o déficit federal em até US$ 4 trilhões até 2035, ao mesmo tempo em que elevam de forma expressiva a arrecadação alfandegária do governo dos EUA. Embora a política tarifária de Trump tenha causado turbulências nos mercados globais, o impacto fiscal positivo é inegável.

Promoção de saúde mental

O Sesc/RS foi premiado no Top Cidadania 2025 da ABRH-RS pelo programa LeveMente, que promove saúde mental e garantia de direitos a jovens aprendizes. Criado em 2022 no contexto do pós-pandemia e em parceria com o Senac-RS, o projeto já impactou mais de 11 mil alunos oferecendo acolhimento, escuta ativa e acesso ao conhecimento sobre autocuidado. O projeto será homenageado no dia 27 de novembro, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre.

Estilo de Vida como terapia

O envelhecimento é um processo natural e inevitável, mas sua velocidade e impacto funcional estão profundamente ligados à forma como vivemos. Alimentação inteligente, sono reparador, atividade física regular, equilíbrio emocional e propósito de vida são pilares fundamentais para desacelerar o declínio fisiológico e preservar a autonomia. “Você não pode mudar sua genética, mas pode mudar a forma como ela se expressa. Seus hábitos determinam se os genes da longevidade serão ativados ou silenciados”, explica o Dr. Adriano Faustino

O concurso de melhor chef

A chef Rafaela dos Anjos Barreto, de 33 anos, fez história no fim da tarde desta quinta-feira (16) ao ser coroada a grande campeã do Concurso Melhor Chef, um dos pontos altos do 17º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado, em parceria com o Senac e Cristais de Gramado. Representando o Restaurante Donalira, ela se torna a segunda chef mulher a conquistar o título em 17 anos de evento, quebrando um hiato de cinco anos desde a última vitória feminina.

O maior festival Halloween

Porto Alegre se prepara para receber o maior festival de Halloween do Sul do Brasil. Organizado pela School of Rock em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, o Halloween POA acontece no dia 1º de novembro, nas ruas do Quarto Distrito e conta com programação para toda a família.

Imóveis da Capital sobem até 28,1%

Os preços dos imóveis à venda em Porto Alegre tiveram valorização expressiva no terceiro trimestre de 2025. Navegantes registrou a maior alta (+28,1%), seguido por Lomba do Pinheiro (+26,1%) e Vila Assunção (+23,9%). As maiores quedas ocorreram na Cascata (-25,9%), Menino Deus (-17,8%) e Santa Cecília (-17,4%). O levantamento considerou 128 mil anúncios ativos em bairros com mais de 200 imóveis listados no trimestre em bairros com mais de 200 imóveis listados no trimestre.