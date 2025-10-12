O gaúcho Gustavo Buske, head sommelier da Coleção Casa Hotéis, conquistou um feito inédito: venceu o primeiro concurso nacional de Sommelier de Águas Minerais, promovido pela ABS-SP durante a ProWine São Paulo. Bicampeão como Melhor Sommelier de Vinhos do RS (2022 e 2023), Buske amplia sua trajetória e anuncia um novo projeto — cartas exclusivas de águas minerais nas operações da Coleção Casa Hotéis, incluindo Casa da Montanha, Wood e Parador Cambará do Sul. “Degustar água é tão complexo quanto avaliar um vinho”, afirma. A iniciativa fará da marca pioneira no Brasil em oferecer uma seleção de águas premium harmonizadas à identidade de cada hotel.

É a 4ª Olifeira em Guaíba

Acontece entre os dias 16 e 19 deste mês em Guaíba (RS) a 4ª Olifeira, patrocinada pela prefeitura local. O evento visa fortalecer a cadeia produtiva, reunindo desde o plantio e cultivo ao consumo e valorizar o azeite de oliva e seus derivados. Ela contará com uma programação diversificada, incluindo degustações, painéis temáticos, concursos gastronômicos e apresentações culturais, além de reunir expositores do comércio, indústria e serviços.

Evolução da Fruki Bebidas

A Fruki Bebidas de Lajeado continua evoluindo a cada ano na avaliação da consultoria global Great Place to Work (GPTW). Em 2025, a empresa subiu 26 posições no ranking nacional entre as melhores grandes empresas para trabalhar, conquistando a 21ª colocação. Foram reconhecidas as 85 mais bem classificadas de todo o país. “Para a Fruki, além de estar presente anualmente no ranking, é muito importante evoluir nele”, afirma a presidente da empresa, Aline Eggers Bagatini.

Hilton Porto Alegre em feira

O DoubleTree by Hilton Porto Alegre, um dos principais hotéis do Rio Grande do Sul, participou da ABAV Expo, uma das mais importantes feiras do setor de turismo na América Latina. O gerente de vendas Vinicius Martins foi ao Rio de Janeiro para representar o hotel gaúcho no evento. Além da hotelaria, a feira contou com marcas de segmentos como agências de viagem, seguros, transporte e tecnologia.

Comprar carro pela empresa

Famílias empresárias e empreendedores que cogitam adquirir um veículo pelo CNPJ em vez do CPF podem encontrar vantagens financeiras relevantes. De acordo com o cálculo da Associação Brasileira de Planejamento Financeiro (Planejar), a compra de um automóvel de R$ 200 mil por uma empresa no regime do Lucro Real pode representar economia de até 21% em cinco anos.

Prêmio Destaque exportação

Da Serra Gaúcha para o mundo, a Priority Componentes Automotivos celebra 10 anos consecutivos como líder em exportações, reconhecida pelo Prêmio Destaque Exportação RS da ADVB. Em 2025, a empresa realizou 200 embarques internacionais e ampliou em 20% as vendas à Argentina, com crescimento de 40% em 2024. Presente em mais de 15 países, ela exporta até 80 toneladas anuais e investe em nova sede logística em Caxias do Sul para sustentar a sua expansão global.

As exportações de calçados

Dados elaborados pela Abicalçados apontam que, entre janeiro e setembro, as exportações somaram 76,7 milhões de pares, que geraram US$ 736,4 milhões, incrementos de 7,1% em volume e estabilidade em receita sobre igual período de 2024. Já no recorte de setembro, as exportações somaram 9,2 milhões de pares e US$ 85,3 milhões, expansão de 18,4% e de 4,8%, ante igual mês de 2024. As exportações no mês foram sustentadas pelo crescimento dos embarques a destinos latino-americanos, em especial no segmento de calçados de material sintético.