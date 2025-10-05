Parceria Marcopolo e Volvo

A Marcopolo, referência global na fabricação de carrocerias de ônibus e no desenvolvimento de soluções de mobilidade, anuncia uma parceria estratégica com a Volvo Buses para a comercialização de ônibus completos nos mercados da França e da Itália. Essa iniciativa representa um passo decisivo na retomada das operações comerciais da Marcopolo na Europa, com produtos adaptados às normas e exigências locais. A Volvo Buses atuará como contratante principal, assegurando as vendas e o suporte pós-venda dos veículos completos, em ambos os mercados, com base na rede de reparação de ônibus e caminhões da Volvo.

O 33º Congresso da Movergs

Com vagas limitadas, o 33º Congresso Movergs tem os últimos ingressos para venda. O evento ocorrerá no dia 14 de outubro, das 7h15 às 12h45, em Bento Gonçalves. Os palestrantes serão Márcio Callage (diretor de marketing da Vulcabras), Giovani Baggio (economista-chefe da Fiergs), Professor HOC (cientista político) e Carlos Ferreirinha (especialista em mercado de luxo e comportamento do consumidor). Informações em movergs.com.br.

CEPs para cada logradouro

Os Correios estão realizando a codificação postal por logradouro em Tramandaí. A iniciativa faz parte do trabalho técnico realizado constantemente pelos Correios para qualificar a distribuição. Neste ano, os municípios do litoral norte gaúcho estão passando pela mudança. O primeiro a receber Códigos de Endereçamento Postal (CEPs) específicos para cada logradouro foi Capão da Canoa, no final de julho.

O Programa Futuro Usuário

Por meio do Programa Futuro Usuário, a Trensurb recebeu, na tarde da quinta-feira passada (02), a visita de 41 alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental 19 de Abril, de Rolante (RS). Com idade entre 11 e 15 anos, os estudantes viajaram de trem e conheceram as dependências da empresa. Foi a primeira visita completa do programa desde a enchente do ano passado.

O Prêmio Top de Marketing

Orquídea Alimentos é a nova vencedora do Prêmio TOP de Marketing, o mais importante reconhecimento de marketing e vendas do RS promovido pela ADVB-RS. A empresa estreou na premiação com vitória em todas as categorias em que concorreu: Alimentos, com a campanha publicitária O Biscoito que Vira Oito, e Eventos, com a Corrida Orquídea. A entrega do prêmio ocorreu nesta quinta-feira (02), em Porto Alegre.

O RS dá um salto em franquias

O mercado de franquias do RS registrou um salto de 33% no faturamento do 1º semestre de 2025, superando R$ 7,5 bilhões e consolidando o estado entre os motores do franchising brasileiro. No período, o Rio Grande do Sul também expandiu 3,6% em número de operações, alcançando 11.031 unidades franqueadas em atividade. O desempenho local acompanha — e supera — a tendência de alta vista no País e na Região Sul.

Os impactos da reforma tributária

Uma abordagem prática sobre as mudanças trazidas pela reforma tributária é o que será abordado na palestra “Os impactos da reforma no seu negócio”, que ocorre nesta quarta-feira (08). O evento é gratuito e será na empresa Cristais de Gramado, a partir das 18h. A fala será conduzida por Altair Toledo, sócio da empresa global KPMG, com interação de Leandro Caon, advogado tributarista e sócio da Dupont Spiller Fadanelli Advogados. Pela reforma, a Contribuição Sobre Bens e Serviços (CBS), de competência da União, e o Imposto Sobre Bens e Serviços (IBS), de competência dos Estados, substituirão cinco impostos atuais. O período de transição começará em 2026.