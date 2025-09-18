Cuidados com os idosos

Foi lançada nesta quinta-feira, no Galpão da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, a Federação das Instituições de Longa Permanência de Idosos do RS (Filpi-RS). Pioneira no Brasil, a entidade atuará na representação política, articulação com os governos, fortalecimento institucional e troca de boas práticas. A criação da Filpi-RS é um marco para a área do envelhecimento no Estado e representará ILPIs sem fins lucrativos que acolhem milhares de idosos vulneráveis e enfrentam desafios diários de gestão, financiamento e adequação às normas. A Federação atuará sempre com o foco na garantia de cuidado digno e qualidade para a população idosa.

Futuro do setor elétrico

Em parceria com o Tecnopuc e a Noale Energia, a Câmara Brasil-Alemanha no RS realiza workshop sobre estratégias e novas fronteiras para o setor elétrico. Será em 28 de outubro, no Tecnopuc, com Frederico Boschin, especialista que abordará fontes renováveis, avanços regulatórios e novas demandas de consumo.

A exportadora de ração

Com uma trajetória que alcançará 25 anos em 2026, a Nutrire recebeu na noite de quinta-feira, mais uma vez, uma distinção que ratifica sua posição como uma das maiores exportadoras de ração para pets. Em Porto Alegre, a empresa de Garibaldi foi agraciada pela sétima vez com o Prêmio Exportação RS, concedido a organizações em reconhecimento à excelência no mercado internacional. Fundada em 2001, começou a se aproximar do mercado internacional. Hoje, está em mais de 50 países.

A adaptação a elétricos

O crescimento da frota de carros elétricos já é uma tendência mundial e começa a ganhar força também no Estado. Na Guarida, o número de solicitações de orçamentos para a instalação de pontos de recarga em condomínios cresceu 20% de janeiro a agosto de 2025, em relação ao mesmo período do ano passado. Há soluções comerciais que reduzem o investimento inicial, mas os custos variam caso a caso.

Lideranças sustentáveis

Como despertar crianças para salvar o planeta? No 7º Seminário Sala Verde Padre Amstad, em Novo Hamburgo, a Educredi reuniu educadores, alunos e cooperativas para discutir educação ambiental, resiliência e práticas como Lixo Zero e cidades esponjas. O evento mostrou que formar lideranças sustentáveis começa na escola. A propósito, o presidente da Educredi, Elson Sena, lembrou que há 30 anos foi pensada nas escolas agrícolas a disciplina de Educação Ambiental.

A Operação no Nordeste

A SV Engenharia e Serviços, de Caxias do Sul, que atua nas áreas de construção civil e prestação de serviços, comemora a expansão fora da Região Sul. Desde agosto, abriu filial em Recife e 30 colaboradores são responsáveis pela limpeza de 19 postos da Polícia Rodoviária Federal, em 16 cidades, de Pernambuco. Com 10 anos de atuação, já atua em cidades, como Caxias do Sul, Porto Alegre, São Marcos, Veranópolis, Joinville e Concórdia.

Cidades gaúchas no ranking Siconfi

A edição 2025 do ranking Siconfi (Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro), divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional, confirmou a presença expressiva de municípios clientes da Govbr entre os mais bem avaliados do país. As cidades do Rio Grande do Sul atendidas pela Govbr se consolidaram: Novo Cabrais lidera o ranking nacional, seguido por Faxinal do Soturno e Nova Ramada. Na lista dos dez primeiros ainda figuram Augusto Pestana e Coronel Barros, completando a presença gaúcha de peso. No total, sete clientes da Govbr localizados no Estado integram o Top 20 nacional.