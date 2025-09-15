O 20 de setembro no Parador

O Parador Cambará do Sul reforça a gastronomia como ativo estratégico do turismo ao promover, de 19 a 21 de setembro, a Revolução da Culinária Farroupilha. O evento reúne nomes de peso como Rodrigo Bellora, Carlos Kristensen e Vladimir Paiva, além do especialista em carnes Neto Leal, em uma programação que alia tradição e inovação. A agenda valoriza produtores locais e destaca o terroir dos Campos de Cima da Serra, fortalecendo a cadeia produtiva regional. Entre as experiências, estão churrasco no fogo de chão, oficina de linguiças artesanais, degustação de queijo serrano e roda de chimarrão com histórias sobre a erva-mate. Reservas em: parador.com.br/culinariafarroupilha.

Oktoberfest na Leopoldina

A Brewine Leopoldina do Grupo Famiglia Valduga realiza a tradicional Oktoberfest da marca no dia 11 de outubro, das 11h30 às 18h30, no jardim da cervejaria no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. O evento terá bandinha típica, show de rock, competição de chope em metro, comidas tradicionais, cervejas especiais e chope, espaço kids e área pet friendly. Ingressos antecipados pelo site da Winelocals.

Uma nova identidade visual

Com mais de seis décadas de tradição no setor funerário, a Cortel apresenta sua nova identidade visual. Entre os principais objetivos está o fortalecimento da marca em todas as unidades de negócio. Agora, seus cemitérios e crematório passam a ter "Cortel" como primeiro nome. A mudança reforça o compromisso com a experiência do cliente, transmitindo com clareza sua proposta de valor: oferecer acolhimento, estrutura e cuidado no momento mais delicado da vida.

O concerto dos 130 anos

A Fundação O Pão dos Pobres realiza mais uma celebração pelos seus 130 anos de história com um concerto especial da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul (OJRS) no próximo dia 30. O concerto tem entrada gratuita, com ingressos limitados ao espaço no Teatro Simões Lopes Neto - Rua Riachuelo, 1089, Centro. Quem quiser garantir o lugar, pode retirar antecipadamente o ingresso na recepção da fundação na Rua da República, 801 – Cidade Baixa.

Mais vinhos internacionais

A importadora Domno Wines, da Serra Gaúcha, expandiu seu portfólio de vinhos internacionais com cinco novas vinícolas da Argentina, Itália e Portugal. São elas: Les Crêtes, Bertinga, Altieri, Il Conte Villa Prandone e Quinta de São Luiz, todas disponíveis com exclusividade pelo Grupo Famiglia Valduga no Brasil. Com opções que vão de edições limitadas a grandes clássicos regionais, as novidades já podem ser encontradas nas lojas físicas e no e-commerce, com preços entre R$159,00 e R$ 3.319,00.

O navio Piratas no Guaiba

Os restaurantes Famiglia Facin iniciam nova fase com o lançamento do navio Piratas do Guaíba, espaço temático especialmente criado para a área kids. O barco em tamanho real se localiza na parte externa da Casa Nápoles no Cais Embarcadero. A novidade vem acompanhada por livrinhos de colorir, máscara pirata e a apresentação do personagem Napolito. A inauguração oficial será no próximo dia 24.

Maior número de eventos licenciados

Nos primeiros sete meses deste ano, Porto Alegre alcançou o maior número de eventos licenciados desde 2019. O levantamento é do Escritório de Eventos, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos (SMDETE). De janeiro a julho de 2025, foram autorizados cerca de 1.400 eventos na cidade, com uma média mensal superior a 200 atividades, patamar que não era registrado há seis anos, destaca a secretária Fernanda Barth.