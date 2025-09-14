A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, está com as inscrições abertas para o Gerdau Transforma, programa de capacitação e mentoria para o empreendedorismo, com turmas online para todo o Brasil em comemoração à Semana do Empreendedor. A iniciativa possui 100 vagas disponíveis para o curso e é gratuita, voltada a pessoas com mais de 18 anos e que já possuem um negócio ou tenham o sonho de empreender. As aulas acontecerão do dia 6 a 10 de outubro de 2025, online via Google Meet, com inscrições de 6 de setembro a 8 de outubro.

Mais autonomia financeira

Ao mesmo tempo em que as mulheres sonham com mais autonomia financeira, os homens desejam fama e sucesso no mercado de trabalho. É o que aponta pesquisa da Timelens, empresa de tecnologia e inteligência de dados para negócios, marcas e creators, em parceria com a Think Olga. Elas demonstram 114% mais familiaridade com questões ligadas à carreira sólida e estabilidade, para eles, o número é de 90%. Porém, quando o assunto é o reconhecimento, 110% têm afinidade, no caso delas, o número cai para 86%.

Dia do Cliente no Iguatemi

No Iguatemi Porto Alegre, cada cliente é especial e, no dia 15 de setembro, essa relação ganha um toque extra de carinho. Quem passar pelo shopping, poderá levar para casa sachês de chás da Tea Shop. Os brindes estão perto da principal portaria na entrada da Nilo Peçanha, e serão entregues enquanto durarem os estoques. É para proporcionar um momento de cuidado e bem-estar em meio à experiência de compras, valorizando a relação de proximidade do shopping com seu público.

Fóssil acaba de abrir a boca

Um fóssil brasileiro de 260 milhões de anos, conhecido como Rastodon procurvidens, acaba de “abrir a boca” para a ciência. Graças ao uso de tomografia computadorizada de alta resolução, pesquisadores da Universidade Federal do Pampa e do Museu Nacional – UFRJ conseguiram observar o interior do crânio e dos ossos desse enigmático dicinodonte – um grupo de animais extintos que eram parentes distantes dos mamíferos – revelando detalhes nunca antes vistos.

A Casa do Comércio Gaúcho

No dia 23 deste mês, das 9h30min às 18h, a Casa do Comércio Gaúcho, em Porto Alegre, receberá a edição 2025 do Varejo 360, evento realizado pela Fecomércio-RS para conectar empresários e entidades do setor varejista do Rio Grande do Sul. A programação reunirá líderes, empreendedores e profissionais para trocar ideias, discutir tendências e firmar parcerias estratégicas.

Circo do ator Marcos Frota

O espetáculo, que tem como anfitrião o ator Marcos Frota, estreia em Pelotas e promete encantar o público com atrações de padrão internacional e uma estrutura monumental. Conhecido como o Gigante Brasileiro, o Mirage Circus é o maior espetáculo circense do País, com uma estrutura impressionante: mais de 1.200 toneladas de equipamentos, som de última geração, painéis de LED e iluminação cênica de alto nível. A turnê reúne artistas brasileiros e estrangeiros.

Minha Casa, Minha Vida na maturidade

No Conecta Imobi 2025, evento do Grupo OLX, especialistas debateram o futuro do programa Minha Casa, Minha Vida, que completou 16 anos e ganhou novas regras para ampliar sua atratividade em meio aos juros altos. A criação da faixa 4, por exemplo, abriu mais opções de financiamento para a classe média. “Um cliente com 10 mil reais de renda mensal teve um acréscimo de 100 mil reais na capacidade de financiamento com a mudança do programa”, disse Renê Silveira, diretora de Incorporação da Plano & Plano.