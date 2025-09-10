Novidades na rede Boulevard

A rede Boulevard acaba de receber novas operações: o Boulevard Assis Brasil ganha uma loja de roupas e o Boulevard Laçador, que está com 100% de ocupação, inaugura uma livraria em formato quiosque e máquinas de pelúcias. O Boulevard Assis Brasil conta agora com a Viva Vesti, que oferece ampla variedade de itens de vestuário feminino e masculino. Já o Boulevard Laçador tem uma versão em quiosque da livraria Mania de Ler. A operação oferece todos os tipos de livros, com ênfase em literatura infantil e infanto-juvenil. O jardim do empreendimento também recebeu 5 máquinas de garra eletrônicas, com pelúcias de diferentes tamanhos.

Empreender após os 40+

Como inovar, criar e se reinventar depois dos 40 anos? Essa é a pergunta que move o novo livro Empreender 40+, de Fabinho Vargas, que será lançado no próximo dia 15 deste mês, às 19h, na Livraria Paisagem do Bourbon Country, pela editora Vitrola. A obra combina memórias pessoais, análises culturais e estratégias de mercado em um convite a refletir sobre propósito e a redescobrir a força da maturidade como diferencial competitivo.

O investimento inteligente

A Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (FGV EBAPE) sediará neste sábado (12) às 17h o lançamento do livro Gasto Inteligente em Educação - América Latina e Caribe, produzido pelo BID. A publicação apresenta estratégias inovadoras para o investimento público em educação, com base em entrevistas realizadas com líderes estratégicos de 22 países da região.

A Latam terá voos extras

Durante a alta temporada de verão no Brasil, entre 15 de dezembro de 2025 e 8 de fevereiro de 2026, a Latam ampliará sua operação com mais 2 mil voos extras, considerando pousos e decolagens, e a ativação de 6 rotas extras domésticas, o que representa um potencial de 385 mil passageiros adicionais. No período, a companhia terá mais de 42.700 voos, refletindo expansão de 6% na oferta de assentos-quilômetro sobre o planejado e de 9% sobre igual período do ano anterior.

A ginástica para o cérebro

A unidade do Supera Três Figueiras está na sua semana de inauguração. O investimento inicial para sua abertura é de aproximadamente R$ 250 mil. A projeção é de, até o final do ano, transformar a vida de 150 pessoas de todas as idades. Durante a semana de inauguração, que acontece de 8 a 12 de setembro, o consultor de Treinamento e Gestão da Supera, Vinícius Negrão, ministrará aulas demonstrativas do método na unidade.

O Dell Anno Best em Praga

Há mais de onze anos celebrando a excelência do design e da arquitetura por meio de roteiros e experiências exclusivas em diferentes lugares do mundo, o Dell Anno Best reúne até o próximo dia 16 um seleto grupo de especificadores parceiros da marca gaúcha de móveis planejados em Praga, na República Tcheca. A comitiva é formada por representantes das lojas da Dell Anno em Salvador, Recife, Porto Alegre, Foz do Iguaçu, Boa Vista, Niterói, Balneário Camboriú, Chapecó e São Paulo.

Expointer com recorde e emoção

A 48ª Expointer terminou com recorde de público de quase um milhão de pessoas. Para a Matriz, agência responsável por duas das campanhas de maior impacto emocional da feira - Banrisul e Governo do Estado - o resultado reforça a relevância do agronegócio para a economia e identidade do Estado. Para o Banrisul, criou “A Força que Ilumina Nossa Terra”, exaltando o protagonismo feminino no campo, enquanto para o Governo do RS, lançou “Legado”, ação que celebrou tradição, cultura e a herança do setor.