O suco de maçã gaseificado

A Cooperativa Vinícola Aurora anuncia a expansão de seu portfólio de bebidas não alcoólicas com novas opções de embalagens, formatos e sabores, reforçando sua atuação no segmento de sucos 100% integrais, onde é líder de mercado nacional. O grande destaque é o lançamento do suco de maçã gaseificado, em garrafa de vidro de 275 ml, que chega ao mercado como uma alternativa sofisticada, natural e refrescante às bebidas tradicionais. Apenas em 2025, entre janeiro e julho, já foram comercializados 1,4 milhão de litros da versão do suco de maçã em caixinhas da Tetra Pak. A Aurora apresenta também novos volumes para os sucos integrais em embalagem da Tetra Pak. Os novos produtos estarão no mercado a partir deste mês.

Desaceleração do PIB 2025

O PIB do segundo trimestre de 2025 deve confirmar a desaceleração da economia brasileira. Após o avanço de 1,4% no começo do ano, as projeções de diversos analistas indicam alta, entre abril e junho, de 0,2% a 0,3%. O impulso da supersafra agrícola perdeu força, a indústria voltou a patinar e os serviços crescem em ritmo menor. Os números parecem indicar que o fôlego de 2025 ficará concentrado somente no primeiro semestre. Parte dessa perda de dinamismo decorre do ambiente externo, principalmente da inadequada escalada tarifária do governo Trump.

A recuperação da indústria

A intenção da indústria em lançar produtos avançou 17,3% em agosto na comparação dessazonalizada com julho. Em relação a agosto de 2024, no entanto, houve uma queda de 11,0%, o que sinaliza menor atividade em comparação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice recuou 0,7%, e, no acumulado deste ano, a retração foi de 5,2%. Esses são os dados apurados pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil, que lança o índice mensalmente.

Do Rio Grande ao Japão

Soluções que apoiam a neutralidade de carbono e a economia circular, as resinas do portfólio I’m green™ bio-based da Braskem são um dos principais destaques do pavilhão brasileiro da Expo 2025, que ocorre em Osaka, no Japão. Com diferentes aplicações em projetos de marcas parceiras - como a calçadista Asics -, os biopolímeros produzidos no complexo gaúcho da companhia a partir da cana-de-açúcar contribuem para a redução das emissões de gases de efeito estufa, além de ter a mesma reciclabilidade dos plásticos convencionais.

O desfile de 7 de setembro

Com o tema central “Brasil Soberano”, o Desfile Cívico-Militar de 7 de setembro de 2025 será realizado no próximo domingo, com acesso gratuito à população a partir das 6h30. Sua duração prevista é de duas horas, amparado por três eixos temáticos – Brasil dos Brasileiros, COP30 e Novo PAC, e Brasil do Futuro, além da programação tradicional das tropas das Forças Armadas. O evento, que começa a partir das 9h na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, contará com a presença do presidente Lula, além de ministros e outras autoridades.

Melhor Grape Ale do Brasil

A Brewine Leopoldina, marca de cervejas artesanais do Grupo Famiglia Valduga da Serra Gaúcha, teve sua Italian Grape Ale Gewurztraminer eleita a melhor do Brasil no World Beer Awards 2025, um dos mais importantes do setor, realizado em Londres. Elaborada com mosto de uvas Gewurztraminer, a cerveja recebeu o título de Country Winner e a medalha de ouro. Além dela, outros rótulos da marca também foram premiados: a Italian Grape Ale Sauvignon Blanc conquistou medalha de ouro, enquanto a Italian Grape Ale Riesling ficou com a de prata.