Indústrias ligadas ao agro

O Rio Grande do Sul reúne hoje 14,7 mil indústrias de transformação ligadas ao agronegócio. Elas são responsáveis por gerar 340,5 mil empregos e movimentar US$ 10,7 bilhões em exportações, segundo levantamento do Sistema Fiergs. Essa relevância econômica ganha visibilidade na Expointer, a principal feira do setor na América Latina, que começou neste sábado (30) e prossegue até o próximo domingo (07), em Esteio. Ao longo do evento, a Federação realiza uma programação voltada para negócios, oportunidades e geração de conhecimento em inovação no agro, incluindo o lançamento do Observatório da Agroindústria, na quinta-feira (04), no estande institucional da Fiergs. A plataforma digital reúne dados sobre o setor no RS.

Voz do setor solar global

O Global Solar Council (GSC – Conselho Global de Energia Solar) se prepara para celebrar um marco importante: 10 anos unindo e amplificando a voz do setor solar global. Ao longo dessa década, a capacidade solar mundial cresceu mais de dez vezes — passando de cerca de 180 gigawatts (GW) em 2014 para mais de 2 mil GW em 2024 — transformando a energia solar de uma solução de nicho em um pilar central da transição energética mundial.

Um programa de pontos

O Pub Sixteen Station de Porto Alegre lançou um programa de pontos e cartão VIP. Baseado no consumo, os frequentadores ao acumular pontos podem trocá-los por descontos e benefícios exclusivos. E a cada 15 cadastros concluídos, o pub realiza doações de cestas básicas à Fundação O Pão dos Pobres, instituição que atua na proteção e formação de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Vagas no Fort Atacadista

Fort Atacadista está com 20 oportunidades de emprego disponíveis para interessados em trabalhar em sua unidade em Novo Hamburgo como operador de loja. Quem quiser se candidatar, deve comparecer à Rua 24 de Maio, 368 na área de Gente & Gestão, responsável pelas contratações. É necessário levar currículo e documento de identidade. O Grupo Pereira, dono da bandeira de atacarejo Fort Atacadista, é reconhecido pela inclusão.



Pela cidadania espanhola

Brasileiros com ascendência espanhola têm só até 21 de outubro para solicitar a cidadania espanhola pela Lei da Memória Democrática, conhecida como Lei dos Netos. O prazo foi prorrogado por mais um ano em 2024, mas deve perder a validade em breve. A lei permite que filhos, netos e bisnetos de espanhóis nascidos fora da Espanha solicitem a nacionalidade sem necessidade de residir no país e sem abrir mão da cidadania brasileira.

O vinho um aliado da saúde

Famoso em rituais e festas ao longo da história da humanidade, o vinho vai ganhando status de aliado da saúde. Não é de hoje que a ciência vem mostrando evidências, porém pesquisas

recentes revelaram que o consumo moderado de vinho tinto traz benefícios comprovados para o coração e até mesmo para o intestino. Um estudo publicado no European Heart Journal, da Sociedade Europeia de Cardiologia, reforça o papel do vinho na saúde cardiovascular. O trabalho aponta que uma taça de vinho por dia pode reduzir em 50% o risco de doenças cardíacas graves em pessoas de alto risco que mantêm uma dieta balanceada.