A antecipação da Expointer

A Sicoob SC/RS percorreu as diversas regiões do Rio Grande do Sul antecipando contatos com produtores rurais que estarão na Expointer e a expectativa é já iniciar a feira com cerca de R$ 220 milhões em créditos negociados. O desempenho dos eventos pré-feira promovidos pela instituição reforça a convicção de que serão superados os R$ 229 milhões negociados em 2024. Este ano a Expointer ocorre de 30 de agosto a 7 de setembro – e a estratégia do Sicoob prevê um esforço pós-feira que segue até o dia 26. Em reuniões com produtores, realizadas desde a primeira semana do mês, especialistas do Sicoob apresentaram as condições exclusivas que estarão disponíveis durante a feira e “sentiram o humor” dos produtores rurais.

União de hotéis e parques

Setembro se consolida como o mês ideal para visitar Canela, na Serra Gaúcha. Para impulsionar o turismo e enriquecer a experiência dos visitantes, a rede hoteleira e os principais parques turísticos da cidade se uniram em campanha inédita de descontos. Entre os dias 4 e 21, período de realização do evento, os turistas poderão desfrutar de 20% de desconto em diárias de hotéis e pousadas selecionados, e 10% a 15% em ingressos para parques.

Uma nova peregrinação

Nova edição do Caminho de Porto Alegre já tem data para acontecer. Será no dia 16 de novembro de 2025. Mantendo os 22 km do percurso, do Centro à Zona Sul.

Projeto degustação Acústica

A Cervejaria Pohlmann recebe no dia 4 de setembro, às 20h, o projeto Degustação Acústica, que propõe uma programação que combina canções ao vivo, boas narrativas e degustação de rótulos especiais. Nessa parceria, a experiência será guiada por Sady Homrich, baterista do Nenhum de Nós, o músico Rafa Braz e o mestre cervejeiro Luciano Pohlmann. Na Av. Copacabana 745, Assunção, Porto Alegre.

O Plaza Blumenau Hotel

A Rede Plaza de Hotéis, empresa gaúcha com unidades em diferentes estados brasileiros, comemora o reforço em sua infraestrutura de lazer e negócios no Plaza Blumenau Hotel, que acaba de repaginar toda a entrada e acessos do seu maior espaço de eventos do município catarinense, o Salão Cristal - agora integrado à badalada Rua Curt Hering. A entrega acontece em um importante momento do ano para o Plaza, que atende demanda de muitas empresas e turistas devido à proximidade da Oktoberfest, que é a maior do País no município.

Nova loja Rissul em Parobé

A rede de supermercados Rissul acaba de inaugurar uma nova loja em Parobé (RS), com mais de 12 mil itens, distribuídos nos setores de hortifruti, padaria, açougue, bebidas, mercearia e comidas prontas. Segundo a empresa, o novo espaço foi pensado para trazer mais agilidade e autonomia a quem faz as compras. A organização também pensou nos motoristas, ao disponibilizar 71 vagas para clientes em compras, sendo duas delas para carros elétricos. A inauguração integra o plano de expansão da UnidaSul até 2027, que prevê ampliar a presença do grupo no RS.

Museu de Ciências e Tecnologia da Pucrs

Durante todo o mês de setembro, um dos mais importantes museus do RS terá ingressos meia-entrada para todos os visitantes. O Museu de Ciências e Tecnologia (MCT) da Pucrs, em Porto Alegre, praticará o valor único de R$ 25,00 em suas entradas. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do museu ou pela plataforma Sympla, que já terá a venda com desconto disponível a partir do dia 1º de setembro. O objetivo é aproximar ainda mais a comunidade gaúcha do Museu em um momento que ele se prepara para receber muitas novidades.