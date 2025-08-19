Espaço de loja e degustação

Porto Alegre acaba de receber a Vineria Cembra, novo espaço que combina loja de vinhos e sala de degustação em um modelo de atendimento exclusivo, mediante agendamento. Mais do que um negócio, o projeto nasceu da amizade entre pais e filhos, argentinos e brasileiros, que compartilham a paixão pelo vinho e a vontade de trazer novidades ao mercado gaúcho. Com importação própria e curadoria minuciosa, a casa apresenta rótulos raros de Mendoza. Além da venda personalizada, a Vineria promove experiências às sextas-feiras, quando produtores e enólogos conduzem degustações intimistas, fortalecendo o vínculo entre consumidor e vinícola. Informações pelo WhatsApp (51) 99258-2222 e @vineriacembra

Soluções para o varejo

Simplificar processos, aumentar vendas e reduzir rotatividade em empresas serão alguns dos temas que o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) SC/RS levará para a 42ª edição da Expoagas, que começou ontem, em Porto Alegre. No estande, os visitantes poderão participar de talks exclusivos com especialistas que apresentarão soluções financeiras para empresas de todos os portes, incluindo Cobrança Bancária, Pix, Finep, Câmbio, Investimentos e Previdência. O objetivo é aproximar o Sicoob do público da Expoagas, oferecendo conhecimento relevante.

A indústria cresce menos

Pressionada pelos juros altos e o cenário externo turbulento, a indústria deve crescer menos em 2025. O Informe Conjuntural do 2º trimestre, divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), diminui de 2% para 1,7% a estimativa do PIB do setor. Por outro lado, a projeção para a agropecuária é de um aumento significativo, passando de 5,5% para 7,9%. O setor, somado a um mercado de trabalho aquecido, deve sustentar o crescimento de 2,3% do PIB mesmo em meio ao aumento das tarifas americanas sobre as exportações.

Rosé leve e sem álcool

A Ponto Nero apresenta o Live Zero Dry Rosé, bebida de uva gaseificada sem álcool e com apenas 135 kcal por garrafa. Produzido na Serra Gaúcha, o rótulo combina leveza, frescor e a coloração rosa flor de cerejeira, sendo alternativa saborosa para quem busca equilíbrio e bem-estar sem abrir mão do brinde. A novidade integra a linha Live Zero, que já conta com versão moscato branco, e está disponível no e-commerce do Grupo Famiglia Valduga.

Novos sabores Casa Madeira

A Casa Madeira, marca do Grupo Famiglia Valduga da Serra Gaúcha, lança três novidades que unem tradição e inovação: a geleia de goiaba, o creme de balsâmico com maracujá e a geleia de figo. Esta última, em edição limitada, celebra os 150 anos da família no Brasil, remetendo à herança dos imigrantes italianos. Já o maracujá traz frescor ao balsâmico, enquanto a geleia de goiaba aposta no equilíbrio entre dulçor e acidez. Os produtos já estão disponíveis no e-commerce da marca.

Recorde de importações de calçados

Se por um lado as exportações de calçados estão em queda, por causa das instabilidades no cenário internacional, por outro, as importações estão acelerando o ritmo de expansão, o que preocupa o setor calçadista nacional, que viu o saldo da sua balança comercial despencar quase 80% em julho. No mês sete, conforme dados elaborados pela Abicalçados, as importações de calçados somaram 4,2 milhões de pares e US$ 66 milhões, incrementos tanto em volume (98,5%) quanto em receita (89,6%) sobre igual mês de 2024. Foi a maior importação, em dólares, desde o início da série histórica, em 1997.