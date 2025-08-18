Viver bem tem novo endereço

Com VGV de R$120 milhões e residências a partir de R$ 470 mil, a Encorp Empreendimentos lança o Casa Tua Alto Petrópolis, estreando a nova Linha Casa Tua, voltada a condomínios horizontais em Porto Alegre. Localizado na Zona Leste da Capital, na avenida Protásio Alves, 10.431, o empreendimento terá 210 residências de 99m² a 176m². Próximo a centros de compras e lazer, a obra deve iniciar em outubro de 2025, com entrega estimada em 36 meses. Durante a construção, cerca de 150 empregos diretos serão gerados. O projeto oferece pátio privativo, Club House, piscinas, quadras, coworking, espaço pet e Área de Preservação Permanente (APP) de 1.414,94m².

Prêmio Exportação para Docile

Docile, referência no segmento de doces e guloseimas, recebeu pelo oitavo ano consecutivo, o Prêmio Exportação RS da ADVB na categoria Indústria, setorial Alimentos. O evento foi realizado na Casa NTX, em Porto Alegre. Em 2022, a marca se tornou a maior exportadora do segmento do Brasil e, neste ano, estabeleceu mais um marco na história ao entrar para o ranking das 100 maiores empresas do mundo no setor.

A concessão de férias coletivas

Empresas de diversos setores econômicos do País decidiram conceder férias coletivas aos trabalhadores motivadas pela tarifa de 50% sobre a importação de produtos brasileiros imposta pelo presidente dos EUA, Donald Trump. A decisão dos empresários reacendeu o debate sobre a modalidade de descanso usada como alternativa para reduzir eventuais impactos das taxas. As férias coletivas são períodos de descanso concedidos ao mesmo tempo a todos os funcionários da empresa ou a um setor.

Emicida celebra seus 40 anos

Com rimas afiadas e versos que inspiram, Emicida completou 40 anos domingo passado. Sua música, marcada pela mistura de rap e reflexão social, conquistou o público. Para celebrar a data, o Ecad preparou um levantamento especial com as músicas de sua autoria mais tocadas e regravadas nos últimos anos. Conforme os dados, Emicida tem 338 obras musicais e 650 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva.

Experiência sensorial para o público

Até 24 deste mês, O Boticário realiza ativação especial da campanha Inverno Malbec 2025 no Cais Embarcadero, em Porto Alegre. O público poderá viver uma experiência multissensorial e conhecer a fragrância Malbec Pure Gold, novo lançamento da marca. O ambiente interativo oferece experiências olfativas, brindes e vouchers de desconto. A participação é gratuita, mediante cadastro no programa de fidelidade do Grupo Boticário.

Calçado no foro latino-americano

Representando a indústria brasileira de calçados, a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) participou, entre os dias 13 e 15 de agosto, da 27ª edição do Foro Latino-americano de Calzado. No evento, ocorrido em Léon, no estado de Guanajuato/México, a entidade foi representada pelo seu gerente de Marketing e Estratégia, Cristian Schlindwein.

Menos cortes de árvores em Araricá

A Araricá Saneamento, do Grupo Duane, reduziu em 35% a retirada de mata nativa para construção da estação de captação de água do Rio dos Sinos. Além disso, para compensar as árvores que foram removidas, serão plantadas 2,2 mil mudas de espécies nativas no Município. O projeto e o licenciamento das estações de captação e tratamento de água são da empresa Botanismo Soluções Ambientais. A ETA construída pela Araricá Saneamento captará 25 litros por segundo e deve solucionar o problema histórico de abastecimento de água tratada no município.