O Parador Cambará do Sul promove, de 22 a 24 deste mês, mais uma edição do evento “O Curioso Mundo dos Queijos”, experiência imersiva dedicada ao queijo serrano artesanal, com programação exclusiva para hóspedes. Em parceria com as Queijarias Campo Nativo e Terroir da Vigia, o glamping da coleção Casa Hotéis propõe uma imersão nos sabores e na história do primeiro queijo brasileiro com Denominação de Origem. O fim de semana inclui jantar harmonizado de seis tempos com o chef residente Vladimir Paiva e o convidado Carlos Kristensen, além de prática de produção do queijo. Informações em https://www.parador.com.br/mundo-dos-queijos.

Distribuição Exclusiva

A gaúcha Mercur deu mais um passo na sua jornada de inovação com a criação de uma nova frente de atuação: a Distribuição Exclusiva. Essa iniciativa tem o objetivo de trazer para o Brasil tecnologias de ponta já consolidadas no mercado internacional, qualificando ainda mais o cuidado com a reabilitação e a acessibilidade no País. Como parte dessa iniciativa, firmou parcerias exclusivas com duas marcas de referência mundial: a Bort, da Alemanha, especializada em órteses ortopédicas, e a Allard, da Suécia, líder em órteses de carbono para membros inferiores.

Fotos em abraços virtuais

Neste Dia dos Pais, a Cortel convidou o público a reviver memórias e afetos marcantes por meio da tecnologia. Com o mote “Pai, uma saudade que abraça”, a campanha recriou, com o auxílio da Inteligência Artificial, um abraço simbólico entre pais e filhos a partir de fotografias. A iniciativa buscou acolher a saudade com afeto, utilizando a tecnologia como ponte entre lembranças e emoções. A Cortel também promove programação especial para a data em seus empreendimentos de Porto Alegre e Região Metropolitana.

Tijucas projeta crescer 66%

Dados recentes divulgados pelo IBGE apontam que o Brasil está encolhendo. Na contramão dessa tendência, uma cidade catarinense projeta crescer 66% nos próximos dez anos. Tijucas está entre os municípios com maior valorização imobiliária do País, localizada no eixo que vai de Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema até Florianópolis. Por isso, tem atraído cada vez mais novos moradores e investidores.

Mais de 12 mil músicas

Não faltam composições em homenagem às figuras paternas na música brasileira. Em celebração ao Dia dos Pais, o Ecad levantou dados que mostram como a paternidade inspira os compositores: mais de 12 mil músicas registradas no País trazem no título palavras como pai, papai, paterno e paternidade. A palavra pai lidera com folga, aparecendo em mais de 10 mil títulos, seguida por papai, com 2.378 obras. Já os termos paterno e paternidade são menos frequentes, mas ainda presentes, com 27 e 20 músicas, respectivamente. Entre as obras nacionais mais regravadas aquelas com a palavra pai somam 982 regravações.

Quem faz o futuro acontecer

O Conecta Imobi 2025, um dos principais eventos do mercado imobiliário da América Latina, está programado para os dias 3 e 4 de setembro no São Paulo Expo. Promovido pelo Grupo OLX, que inclui os portais ZAP, Viva Real e OLX, o evento contará com a presença de especialistas gaúchos como André Mallmann, Carlos Ruschel, Rafael Landa, Murilo Arjona e Lucas Pouzada, destacando o dinamismo do setor no Rio Grande do Sul. De acordo com o Índice de Lançamentos Imobiliários, Porto Alegre lançou 1.845 unidades nos últimos 12 meses, com variações positivas de 15,27% no segmento de luxo e de 18,91% no econômico, evidenciando o potencial do mercado local.