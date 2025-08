Novos hábitos de consumo

A estrutura familiar brasileira tem se transformado rapidamente, com o crescimento de lares unipessoais e famílias menores. Dados recentes do IBGE – divulgados no fim do ano passado – apontam que 18,9% são ocupados por apenas uma pessoa, um salto em relação a 2010, quando essa proporção era de 12,2%. Já o

número de famílias formadas por casais sem filhos também cresceu: passou de 16,1% para 20,2% no último censo. Esse cenário, aliado ao aumento dos custos alimentares, impulsiona a demanda por porções fracionadas e embalagens que prolonguem o frescor. Nesse contexto, o case ready, com termoformados, emerge como a solução estratégica que a indústria pode adotar para atender a essa nova realidade de consumo. Uma característica marcante da termoformagem é justamente sua flexibilidade em design e escala.



Último dia da Fimma Brasil

Hoje é o último dia da 17ª Fimma Brasil 2025, que acontece no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Visitantes de 27 países já marcaram presença na feira, que está entre os cinco eventos mais importantes do mundo voltados à geração de negócios entre fornecedores e fabricantes de móveis. A expectativa dos organizadores para o fechamento da edição é superar a projeção inicial de 15 mil visitantes e R$ 1,7 bilhão em negócios.

TIM amplia seus parceiros

Com foco em expandir sua atuação no segmento de pequenas e médias empresas (PMEs), a TIM está em busca de novos parceiros comerciais em diversas cidades do Rio Grande do Sul. O parceiro TBP (TIM Business Partner) é o empresário, empresária ou comerciante que se interesse em atuar na área de vendas

em telecomunicações. No Rio Grande do Sul a operadora planeja essa expansão da rede de vendas, principalmente em Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul, Uruguaiana, Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Rio Grande.

Amcham Talks RS 2025

A próxima edição do Amcham Talks RS já tem data: será no dia 11 de setembro, na Casa Vetro, em Porto Alegre, com o tema “O que ninguém te contou sobre o futuro”. Voltado a lideranças, executivos e gestores, o evento realizado pela Câmara Americana de Comércio no Rio Grande do Sul (Amcham RS) propõe uma

imersão em tecnologia, comportamento, estratégia e inovação aplicada, reunindo nomes de referência nacional e internacional. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site amcham.com.br.

O varejo do mês de julho

O mês de julho, tradicionalmente marcado pelas férias escolares, trouxe um impulso importante para o varejo brasileiro, especialmente para os setores ligados a viagens. Conforme dados da Getnet, empresa de soluções de pagamento do Grupo Santander, as vendas no período cresceram 15,7% sobre igual mês de 2024. Entre os destaques estão as Agências de Turismo, que registraram alta de 16,5% no faturamento, e o setor de Hotelaria, com avanço de 11%. O Atacado Digital também apresentou crescimento expressivo, com aumento de 23,6%.

Avaliação Nacional de Vinhos 2025

A maior degustação de vinhos de uma safra do mundo – Avaliação Nacional de Vinhos - chega a sua 33ª edição com números recordes, comprovando que o evento é a expressão mais pura e autêntica do vinho brasileiro. São 536 amostras de nove estados: Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas

Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A coleta das amostras começa nesta quinta-feira, diretamente nos tanques ou barricas das vinícolas. A apresentação dos resultados será no dia 25 de outubro, às 17h, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves.